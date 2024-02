La ULB afronta la primera de sus siete finales por la permanencia

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) retoma este sábado (19:00) la competición tras una jornada de descanso. Los de Vicente González reciben en el pabellón de La Línea al Colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre (Málaga) que después de dos derrotas quema sus últimos cartuchos para intentar aferrarse a sus posibilidades de pelear por el ascenso.

La ULB, que tras 19 jornadas aparece como colista del grupo DA, tiene por delante siete partidos en los que precisa ganar tres/cuatro para eludir las dos últimas posiciones. O lo que es lo mismo, para garantizarse la permanencia en la Liga EBA. Eso convierte cada duelo de los albinegros en una final, con independencia de cuál sea el rival. Sobre todo en casa, porque ya se sabe que los desplazamientos no son su fuerte. De hecho, aún no han ganado a domicilio.

La holgada victoria sobre Unicaja B previa a su jornada de descanso ha fortalecido a una ULB decidida a alcanzar la salvación. El malagueño Vicente González elogia la conducta de sus hombres desde que llegó al cargo como relevo de Jesús Gutiérrez.

“Una vez más será un partido complicado, pero lo afrontamos con confianza”, dice González. “Ya les he dicho a los jugadores que no necesitamos hacer nada extraordinario, sino plasmar en la pista lo que hacemos cada día en los entrenamientos. Si jugamos como entrenamos tendremos opciones de lograr el triunfo”.

Los linenses cuentan, salvo sorpresa de última hora, con todos sus efectivos. A los once integrantes de pleno derecho de la primera plantilla se unirá una vez más el jugador del filial Javi Coca.

El Pinar, necesitado

Por su parte el Colegio El Pinar, que el curso pasado llegó a participar en la fase de ascenso a LEB Plata, se ha descolgado tras perder de manera consecutiva en su visita al CB Jaén y en casa ante Novaschool, de manera que el encuentro en La Línea cobra para su plantilla una especial importancia.

Los malagueños cuentan con jugadores como el incombustible Carlinhos Cobos (forjado en Unicaja y que pasó por CB Granada, Breogán...), que seguro está entre los mejores bases de toda la categoría, Pablo Ibáñez (Marbella en LEB Plata) o el lituano David Stachovskij,, ex de Udea Algeciras. Ellos y quienes les respandan en la pista garantizan un importante poderío exterior y una solvencia interior que hasta hace muy poco lpermitía a los de Javier Florido pasearse por las zonas más altas de la tabla.

