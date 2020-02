El Tarifa denuncia insultos racistas en Tesorillo y el club anfitrión lo desmiente

La Unión Deportiva Tarifa ha denunciado insultos racistas hacia su jugador Manuel Djan Lolo trar ser expulsado en el partido disputado el pasado domingo ante la Unión Deportiva Tesorillo en el Municipal de la Era, en el derbi comarcal del Campo de Gibraltar correspondiente a la 23ª jornada de la Primera Andaluza gaditana. El acta arbitral no recoge incidente alguno con respecto al público.

El Tarifa lamenta que el Tesorillo no tomase cartas en el asunto para expulsar a los aficionados que, según el club tarifeño, insultaron a Lolo y además anuncia que elevará una queja a la Real Federación Andaluza de Fútbol. El Tesorillo contestó con un comunicado en el que condena cualquier insulto racista y sostiene que su directiva no escuchó tales insultos, algo que, subraya la entidad, tampoco reflejó el árbitro en el acta.

El comunicado de la UD Tarifa dice lo siguiente: “Pese al gran partido de los nuestros en el empate cosechado ante el Tesorillo, no es un día para hablar de fútbol. Queremos mostrar nuestro apoyo a Manuel Djan Lolo y denunciar los insultos racistas que recibió nuestro jugador en su expulsión”.

“Queremos decirte que eres grande como futbolista, pero aún mas como persona y que no te mereces lo ocurrido. Esos energúmenos y cobardes que te insultan por tu color de piel son una minoría, el resto te seguirá tratando sin importar tu raza, credo o condición, como a uno más. Por desgracia hay una minoría de indeseables racistas en nuestra sociedad, que suele aprovechar nuestro deporte para ocultarse entre la masa y comportarse como seres deleznables y mezquinos, que es lo que son”, prosigue el Tarifa en su nota.

“Pero que sean una minoría no quita para que actuemos ya. No podemos permitir que esto siga ocurriendo en nuestros estadios. Si bien es cierto que clubes humildes como los nuestros no pueden controlar a todos sus aficionados racistas, tenemos que hacer un esfuerzo para condenar públicamente dichas actitudes e intentar tomar medidas de régimen interno frente a esta lacra”, insiste el Tarifa. “Ningún club esta a salvo y exige valentía por nuestra parte, la misma que deben tener los árbitros que presencian dichos actos, no hacer oídos sordos sin siquiera reflejarlo en el acta”.

“Elevaremos una queja formal a la RFAF, queremos saber qué piensan hacer para combatir el racismo en el fútbol y qué obligaciones tienen los árbitros cuando se den estos hechos. No vamos a consentir que vuelva ocurrir, no es la primera vez que nos pasa y tomaremos medidas drásticas al respecto, no podemos seguir mirando para otro lado”, sentencia el Tarifa, el pasado martes tuvo en la visita de Luis Rubiales a la comarca una buena oportunidad para abordar un asunto tan candente.

El club anfitrión replicó a la denuncia del Tarifa con el siguiente comunicado: “La UD Tesorillo en primer lugar lamenta y rechaza cualquier insulto racista. Si los hubo, pide perdón públicamente a Lolo en particular y la UD Tarifa en general”.

“En segundo lugar, ningún directivo oyó tales insultos, de hecho no instan al árbitro a ponerlos en acta. Algo que no oyó ni el colegiado ni sus asistentes, en caso contrario lo hubiese hecho constar en el acta del encuentro”, explica.

“No estamos para nada de acuerdo con el Tarifa en calificar de cobarde al colegiado, por no hacer constar en el acta algo que no oyó, ni el mismo asistente”, subraya el club tesorillero. “Reiteramos nuestras disculpas a Lolo y con toda la humildad, le aconsejamos que modere sus fuerzas en el campo. En el encuentro de la primera vuelta, una entrada suya lesionó gravemente a uno de nuestros jugadores y en el día de ayer (por el domingo) fue expulsado por emplearse con violencia en el juego”, acaba la nota.