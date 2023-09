Tarifa, a un paso de coronal a Candel campeón de las Wing Foil Spain Series 2023

El mallorquín Ángel Candel firma una primera jornada perfecta en aguas de Tarifa tras terminar en primer lugar en siete de las ocho pruebas disputadas. Por otro lado, Fernando Salgado, paisano de Candel, con cinco victorias se posiciona como líder provisional de la categoría Advanced.

Wing Foil Spain Series. En la primera jornada de la competición, La tarifeña playa de los Lances volvió a acoger por segundo año consecutivo a las. En la primera jornada de la competición, Tarifa hizo honor a su fama y no defraudó a los participantes ya que en las ocho pruebas disputadas el levante se mantuvo entre los trece y los dieciocho nudos de intensidad.

El mallorquín Ángel Candel y el argentino Julián López llegaban a este rincón de la costa del Campo de Gibraltar empatados a puntos por el primer puesto en la clasificación general del circuito. El jóven Candel no dió oportunidad alguna a López ya que cruzó la línea de llegada en primer lugar en siete de las ocho pruebas del día. En la sexta prueba un fallo le hizo perder el liderato y descender al sexto puesto, pero por suerte para Candel, pudo descartar ese desliz de la puntuación final.

Candel, exhausto tras la larga jornada en el campo de regatas declaraba: “Hoy hemos tenido un buen día en el agua, ha sido muy divertido, con mucho viento como es Tarifa. Estamos todos agotados pero hemos disfrutado mucho de poder navegar aquí en Tarifa. Han sido ocho pruebas y ya en las últimas estaba bastante cansado y he notado que empezaba a fallar un poco en las maniobras. En general estamos muy cansados pero ha sido un día estupendo”.

López solo tuvo oportunidad de llegar primero en la sexta prueba aprovechando el traspiés de Candel. El resto de la jornada su rival más cercano fue River Moore, con quien mantuvo un tira y afloja por la segunda posición durante toda la competición.

El argentino firmó cuatro segundos puestos, dos terceros y un cuarto puesto. Por otro lado, Moore finalizó el primer día de las Wing Foil Spain Series Tarifa con tres segundos, cuatro terceros y un cuarto puesto. Tanto López como Moore se descartaron su peor clasificación, un cuarto puesto en ambos casos, de los resultados finales, quedando finalmente López por delante de Moore por tan solo tres puntos de diferencia.

Fernando Salgado, capitán de la flota advanced

En la categoría Advanced Fernando Salgado se alzó con la victoria provisional tras una jornada muy dura y muy larga en la que firmó seis primeros puestos que lo alzaron a lo más alto de la clasificación provisional.

Contento pero agotado, Salgado comentaba: “Estoy realmente cansado, ha sido una regata durísima. En las dos primeras pruebas he cometido el error de haber puesto una vela muy pequeña por lo que he tenido que sacrificar una prueba para volver a la playa y cambiarla por una mayor. Por suerte me supe reponer y pude hacer seis primeros puestos, los cuales me dan mucha alegría y satisfacción. Mis compañeros en esta regata están siendo geniales y tanto el comité de regatas como la organización en general están siendo excepcionales. En esta regata hemos venido un grupo muy grande de amigos desde Mallorca y quiero agradecerles todo el apoyo tanto a ellos como a mis patrocinadores. Me gustaría también dedicarles mi victoria de hoy a mis hijos Felipe y Sofía, los cuales me demuestran día a día su apoyo incondicional y a los que quiero con locura.”



Leo Kleine-Brockhoff sigue muy de cerca a Salgado en la clasificación ya que con tán solo tres puntos más, firma la primera jornada de regatas con un segundo puesto provisional. Con dos primeros puestos, cuatro segundos y dos terceros, Kleine-Brockhoff aún puede arrebatarle el liderato a Salgado en la segunda y última jornada de las Wing Foil Spain Series Tarifa. El podio provisional de Tarifa lo cierra Daniel Alarcón en un tercer puesto gracias a sus dos segundos, tres terceros, un cuarto puesto y dos DNC.

Clasificación provisional

Categoría Open Pro

Ángel Candel (ESP): 7 puntos Julián López (ARG): 15 puntos River Moore (ESP): 18 puntos Guillermo Altadill (ESP): 31 puntos Franco Lattanzio (ESP): 34 puntos

Categoría Open Advanced