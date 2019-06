Sergio García, campeón de los tres últimos torneos jugados en Valderrama, es también el español que rompió la tiranía de triunfos de jugadores extranjeros que se prolongó durante dos décadas en ese escenario. El castellonense ejerce de anfitrión a través de su fundación. En realidad no ejerce, es el hombre de la casa desde ni se sabe. Por eso busca el efecto bálsamo que le produce su campo fetiche después de varias semanas en las que no ha logrado sentirse cómodo.

“No diría que no está siendo un año bueno”, matiza en su comparecencia en la sala de prensa. “No he ganado, pero he tenido buenos torneos”.

“Llevamos tres o cuatro semanas con sensaciones no muy buenas, pero estoy trabajando para mejorar, que es lo único que puedo hacer, y esperar que podamos dar la vuelta a la tortilla esta semana, no solo por este torneo sino también por el British y todo lo que queda después”, abunda.

Para rematar, Sergio García se atreve con a pronosticar un posible resultado ganador, pese a que la aparición del viento podría trastocar todos los cálculos. “No está haciendo mucho viento y los greenes están rápidos, duritos, y con una pequeña brisa ya se complica”, detalla.

“Creo que el resultado ganador puede estar entre cuatro y ocho bajo par”, vaticina. “El campo está en muy buenas condiciones y hay que pegarle muy bien para dejarla cerca”.

“Valderrama se me da bien porque tengo claro cómo hay que jugarlo y no en todos los campos sucede eso”, insiste.