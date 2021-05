El San Fernando hace limpieza en una plantilla en la que Ferrón y Dopi tienen contrato

El San Fernando CD, uno de los rivales del Algeciras CF y la Real Balompédica Linense la próxima temporada en la Primera RFEF, ha hecho limpieza en su plantilla, en la que de momento siguen los futbolistas con contrato en vigor, como el algecireño Francis Ferrón, ex de Algeciras y Balona, y el exalbinegro Dopi.

El último entrenamiento de la temporada del San Fernando CD trajo la desagradable noticia de la confirmación de los jugadores que no tienen contrato en vigor con el equipo azulino y que no serán renovados. La limpieza ha sido prácticamente total y a nueve jugadores, con la interrogante de Stajic y Babiano, que parece que no tendrán oportunidad, el club les comunicó la intención de no entablar conversaciones para darle continuidad a su presencia en el San Fernando, causando gran sorpresa varios de esos nombres.

De esta forma, el conjunto de La Isla, de momento, solamente se queda con los que tienen contrato en vigor, es decir los cancerberos Matías (que se postula como titular el año que viene) y Perales, los defensas Javi Fernández, Juan Rodríguez, Franco (que volverá tras cesión) y Manu Moreno (con el que se negocia su renovación), los centrocampistas Lolo González, Gerard Vergé y Pepe Bernal y los delanteros Biabiany, Dopi y Francis Ferrón, mientras que el argentino Passero estará entre los que continúan.

De esta forma, la jornada fue de lo más ajetreada en el seno del equipo azulino y los jugadores fueron pasando por el despacho del director deportivo, donde se encontraban los tres rectores actuales del club de La Isla, Alberto Achirica, como máximo representante deportivo, Louis Kinziger, como director general, y Noly, como presidente.

Entre las bajas ha habido verdaderas sorpresas, sobre todo de jugadores que han sido habituales en las alineaciones iniciales e incluso con un peso específico en el equipo. Una de las mayores ha sido el comunicar al capitán del equipo, Gabi Ramos, que no se cuenta con él para la próxima temporada. El de Huércal Overa ha sido, sin duda alguna, uno de los baluartes del equipo azulino en las cuatro últimas campañas y con 120 partidos vistiendo la camiseta del cuadro de La Isla, ahora ha llegado el momento de su despedida.

Otra sorpresa, sin duda alguna, ha sido el no contar para la temporada que viene con Hugo Rodríguez, que ha sido uno de los baluartes del equipo isleño en estas dos últimas temporadas, en las que ha vestido la camiseta del San Fernando.

Igual de sorprendente ha sido la no continuidad del chiclanero Raúl Palma. El centrocampista, con una enorme proyección y que se ha ganado el cariño de la afición isleña en los dos años y medio que ha estado en el San Fernando.

Lo vital dentro de toda esta revolución será saber quién comanda el equipo desde el banquillo, si será Stankovic, al que le resta un año más de contrato o, si por el contrario, vendrá un nuevo entrenador.