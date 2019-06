El número uno español, Jon Rahm, se ha quedado con la espinita clavada. “Espero seguir viniendo, jugar mejor, y ganar algún día en Valderrama. Estoy muy agradecido al público, ha sido increíble. Hubo muchos momentos ayer y durante la semana que, si no es por el apoyo, no hubiese seguido adelante, sobre todo después del 12. He salido a cinco golpes de líder y era muy difícil remontar, pero más agresivo no pude ser. Como empecé, pensé que no le iba a ganar a nadie. El golf ocupa gran parte de mi vida, pero hay cosas más importantes. Tengo una familia increíble, voy a casarme este año y la vida sigue, hay muchas cosas por las que estar orgulloso y feliz”.

Sergio García

El golfista español, Sergio García, destacó al término del Valderrama Masters que ha sido una semana “muy positiva” para él. “Del último año es la vez que mejor he golpeado la bola y la que mejor me he sentido. Estoy orgullosísimo”, expresó. “Hay que ser realista, he quedado sexto sin meter ni un putt y con el resbalón del hoyo 17. Sin eso, podría haber sido segundo o tercero”, consideró. “Hay semanas en las que la bola no quiere entrar, pero si sigo jugando así, lo hará. Las cosas tienen que ir a mejor. Llevo toda la semana pateando en pinza, que es como me siento más consistente. Me gustaría patear normal, pero no acabo de coger consistencia semana a semana y uno tiene que ir con lo que vaya mejor”, dijo.