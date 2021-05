El atletismo del Campo de Gibraltar ha triunfado este sábado con el Promoción y el Club Inmaculada, ambos de Algeciras, en el Campeonato de Andalucía de triatlón para la categoría sub-14, que ha celebrado su sector occidental en la pista de atletismo de San Pablo (Sevilla).

El Promoción Algeciras, el filial del Bahía, se ha subido al podio seis veces, ya que los quintos puestos computan con medalla en esta modalidad de Andaluz: Manuel García (oro en el triatlón E con 929 puntos), Mario Herrero (bronce en el triatlón A con 777 puntos), Candela Díaz (5ª en el triatlón B con 1.223 puntos), Paula Yedra (5ª en el triatlón A con 1.339 puntos), Abril Fuentes (5ª en el triatlón D con 1.067 puntos) y Amando Herrera (5º en el triatlón D con 918 puntos). Además, el club ha cosechado los siguientes resultados: Ana Herrero (7ª en triatlón C con 778 puntos), María Morales (9ª en el triatlón D con 1.004 puntos), Fabian Serrano (9º en El triatlón C con 529 puntos), Noah Rodríguez (10ª en el triatlón C con 526 puntos), Martín Sánchez (10º en el triatlón A con 357 puntos), David Basile (13º en el triatlón C con 37 puntos) y David Mota (14º en el triatlón D con 486 puntos).

El Club Inmaculada de Algeciras ha conseguido dos podios: Julia del Río (plata en el triatlón D con 1.188 puntos) y Miguel Hernández (bronce en el triatlón D con 1.057 puntos). Además, ha contado con: Miriam de Alba (6ª con 1.168 puntos), Elena Ruiz (7ª con 1.286 puntos), Sofía Taja (9ª con 1.014 puntos) y María Regina Vargas-Machuca (10ª con 1.180 puntos).