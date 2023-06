El Promoción Algeciras suma ocho medallas en el Andaluz sub-12 de triatlón

El atletismo algecireño ha triunfado este sábado en el Campeonato de Andalucía sub-12 de triatlón individual que se ha celebrado en Sevilla. El Promoción, filial del Bahía, ha encabezado los éxitos en una mañana en la que también ha subido al podio el Club Inmaculada.

Los jóvenes del Promoción Algeciras compitieron a gran nivel y consiguieron ocho medallas, en una competición en la que son premiados los cinco mejores de cada triatlón. Los medallistas del Promoción fueron: Antonio Arjona (oro en el triatlón A con 1.209 puntos), Javier Vargas (plata en el triatlón A con 1.186 puntos), Paula de la Rosa (plata en el triatlón A con 1.368 puntos), María Gallego (plata en el triatlón D con 982 puntos), Zenebu Arana (bronce en el triatlón D con 847 puntos), Pablo Estudillo (bronce en el triatlón B), Fabio Márquez (5º en el triatlón A con 1.009 puntos) y Eduardo Sibaja (5º en el triatlón E con 296 puntos).

Además, el Promoción contó en competición con: Álvaro Sánchez (6º en el triatlón C con 778 puntos), Marco Sánchez (6º en el triatlón E con 166 puntos), Ainhoa Tenorio (6ª en el triatlón C con 1.012 puntos), Mirian Ruiz (8ª en el triatlón E con 1.024 puntos), Aitana Ruiz (9ª en el triatlón E con 1.004 puntos), Ismael Arana (12º en el triatlón C con 605 puntos), Mario Saucedo (13º en el triatlón D con 549 puntos), Adolfo Orozco (14º en el triatlón B con 539 puntos), Cayetana Márquez (14º en el triatlón D con 633 puntos) y Adrián López (15º en el triatlón C con 581 puntos).

El Club Inmaculada de Algeciras contó con dos competidores en liza y sumó un meritorio podio. Paula Racero logró la quinta plaza en el triatlón C con 1.086 puntos. Su compañero Pablo Delgado acabó 16º en el triatlón C con 456 puntos.