El Balonmano Ciudad de Algeciras ha firmado la renovación de Nuria Benzal. El equipo femenino algecireño de la Primera Nacional seguirá contando con la veterana jugadora de Estepona, una histórica Guerrera que se unió al club en enero de 2020, poco antes del inicio de la pandemia.

El Ciudad de Algeciras se enorgullece de la continuidad de Benzal en el conjunto de Anabel Gómez para la nueva temporada. La esteponera de 35 años puede actuar de primera línea, principalmente en el central, y aportará una dosis fundamental de experiencia a una plantilla con mucho talento de la casa.

"El balonmano me lo ha dado todo y me ha enseñado valores (trabajo en equipo, disciplina, sacrificio, responsabilidad individual y colectiva) que he podido aplicar a lo largo de mi vida. Además, he tenido la suerte de vivir experiencias únicas e irrepetibles gracias a este deporte que me han permitido desarrollar la capacidad de adaptarme a cualquier situación, país y a personas de diferentes nacionalidades y culturas", ha expresado Benzal en el comunicado del club.

"Lo que recomiendo a los más jóvenes es que disfruten y absorban toda la información posible, ya que en estas etapas es cuando hay que asentar las bases para poder ir avanzando y aprendiendo aspectos más complejos en etapas posteriores. Además, de seguir formándose académicamente que es fundamental", dice sobre la cantera..

"La temporada la veo rara como toda la situación actual que estamos viviendo debido a la pandemia, pero creo que si todos ponemos de nuestra parte y seguimos las pautas que las autoridades sanitarias no están marcando no debería de haber ningún problema", sostiene.