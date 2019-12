María Parra finalizó este viernes en el puesto 17 el Santander Campeonato de España femenino de profesionales. La guadiareña asistió al gran triunfo de Luna Sobrón, campeona contra viento y marea en Golf Santander (Boadilla del Monte, Madrid), a pesar de la competencia de toda una golfista LPGA como Nuria Iturrios y de una figura en ciernes, la madrileña Blanca Fernández.

Y es que Luna Sobrón (-4) compartó partida estelar con su amiga Nuria Iturrios y con la irreverente Blanca Fernández, la sensación más fresca del torneo. La defensora del título contaba con una jugosa renta, tres golpes, que fue manteniendo a duras penas en un duelo al sol por ver quién hacía más birdies. Las tres se anotaron tres en los primeros ocho hoyos.

Con Marta Sanz descabalgada de la lucha por el triunfo -la madrileña se recompuso para ser cuarta finalmente-, parecía claro que la ganadora saldría de lo que le sucediese a las componentes del partido estelar en el Tourmalet que toda la semana han sido los hoyos del 12 al 18. El viento volvió a hacer acto de presencia, complicando hasta el extremo la opción de hacer birdies. Y ahí volvió a emerger la Luna Sobrón que no solo no teme al viento, sino que además tiene la fantástica cualidad de domarlo hasta convertirlo en un aliado. Sus birdies en el 13 y 14 prácticamente sentenciaron el duelo. Nuria Iturrios, no acababa de hacerse a las exigencias del dios Eolo, y fue cediendo golpes hasta desistir de la tarea de complicar la vida a su paisana.

María Parra repitió la tarjeta del jueves (75 golpes, +3) y concluyó con un acumulado de +14.