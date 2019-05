Una sensacional María Parra, con la resaca aún de su gran triunfo en Estados Unidos, comenzó como un rayo el torneo de golf La Reserva Invitational, la gran cita del Circuito Europeo femenino que se celebra hasta el domingo en el espléndido campo sanroqueño de Sotogrande. La joven de Guadiaro, líder durante buena parte de la mañana, se situó tercera como mejor española a solo dos golpes del liderato que ostenta la inglesa Charlotte Thompson (-6).

A poca distancia de su hogar familiar, Mery Parra juega como en casa. La profesional guadiareña entregó una tarjeta de 68 impactos, cuatro por debajo del par de La Reserva, un resultado que le aupó arriba y estimuló aún más su confianza.

“He ido muy contenta por el campo, jugué concentrada, con confianza, cogí muchas calles, pateé bien... Jugar en casa con la gente y la familia que te apoya es una alegría, esperemos que siga igual los tres días que quedan”, expresó Parra al término de su gran vuelta.

Parra se lució en el exigente diseño de Cabell B. Robinson con una notable regularidad de tee a green y eludiendo los problemas que plantea el recorrido. La tarjeta de la guadiareña era un fiel reflejo del buen juego que desplegó durante la jornada inicial, dado que apenas cometió un par de errores en toda la vuelta (uno de ellos solventado con calidad en el hoyo 9) y, por el contrario, se anotó cinco birdies pese a marrar unas cuantas opciones más desde dos o tres metros.

Al calor del cielo sanroqueño, Parra sumó el afecto de sus seres queridos y la inyección de moral que supuso su triunfo en Atlanta. “Hacía tiempo que no sentía algo así, ya que hacía tiempo que no ganaba. Han sido dos años bastante complicados, en los que no me salían las cosas como siempre, pero por fin he podido sacar el golf que juego y me ha dado confianza de cara a este torneo”, explicó.

La inglesa Charlotte Thompson, 66 golpes (-6), cimentó por la tarde su liderato: “Voy a seguir centrada en hacer mi juego y confiar en mí misma. Pero desde luego que el viento va a ser un gran factor. Ya había estado antes aquí y pensaba que era un gran campo antes de haber jugado bien Me reafirmo en que es un campo magnífico”, aseguró.

La alemana Esther Henseleit (-5) ocupa el segundo puesto y comparten plaza con Parra las inglesas Hanna Burke y Gemma Clews y la australiana Whitney Hillier. Las siguientes jugadoras de la Armada Española mejor clasificadas son María Hernández y Elia Folch (-1).

Los resultados y clasificación al completo de la prueba se pueden consultar en la web del Ladies European Tour.

La Asociación Española Contra el Cáncer, entidad sin ánimo de lucro que encabeza el esfuerzo de la sociedad española para reducir el impacto causado por el cáncer, sigue siendo protagonista en el La Reserva de Sotogrande Invitational. Todos los asistentes al torneo (cuya entrada es gratuita) que hagan un donativo a la AECC entrarán en el sorteo de 30 bonos de dos green-fees y buggy en magníficos campos de la zona como Guadalmina, Finca Cortesín, Flamingos, Alferini, La Quinta, Las Brisas, Alcaidesa, Los Naranjos, San Roque; dos noches de hotel en el Meliá Banus y dos cuadros.