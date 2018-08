Manzano: la salvación y algo más

Antonio José Manzano Sánchez [Manzano], el último fichaje hasta el momento de la Unión Deportiva Los Barrios, llega al San Rafael cargado de muchas dosis de ambición. El centrocampista está convencido de que la salvación no puede ser el único objetivo de los gualdiverdes, a los que aportará "veteranía y experiencia".

Manzano se incorpora al conjunto de la Villa por expreso deseo del técnico, David Gutiérrez Guti, quien ya le tuvo en su disciplina en el tramo final de la 2015/2016, en Segunda B en el Algeciras. "Me llamó hace tiempo, pero entonces le pedí que me dejase pensármelo, porque había otras ofertas y porque esta temporada estaba dispuesto a no precipitarme, pero hace una semana volvió a ponerse en contacto conmigo, me dijo que quería que yo fuese su hombre en ese puesto, que el club estaba dispuesto a hacer un esfuerzo y ya entonces no dudé", comenta. "Es verdad que la figura de Guti ha sido determinante para que Los Barrios apueste por contar conmigo".

El mediocentro defensivo explica que el presidente de los barreños, Álvaro Moya, le dejó claro que el primer objetivo "es conseguir la permanencia lo antes posible" en contraposición con lo sucedido en las dos últimas ligas.

"Es evidente que el míster te transmite un mensaje diferente, te dice que no podemos partir pensando que somos un equipo para pelear por la salvación, que tenemos que pensar en disfrutar, en que sea un año bonito, porque además salir tan preocupados con no estar en el grupo de abajo es algo que lastra a los equipos", sostiene el chiclanero, que también sabe que la campaña próxima en el grupo X de Tercera, con 22 equipos en liza y cinco plazas de descenso, será "muy complicada".

"Yo entiendo que al proyecto de la Unión le puedo aportar veteranía, experiencia dentro y fuera del terreno de juego, porque considero que soy un futbolista que abarca bastante campo, que domina bien el juego posicional y además tengo buena salida de balón", asegura Manzano.

"Voy muy ilusionado porque creo que puedo aportar criterio a un equipo que con la defensa experimentada que tenemos y el portero, que es muy bueno, podemos formar una columna vertebral de muchos quilates, que le podemos dar empaque al equipo y seriedad".

Manzano no se sintió ayer un extraño en el San Rafael. Además del míster ya había coincidido antes con Mario Pérez, del que fue compañero dos años en el Nuevo Mirador, y con Antonio Lahera Biri en sus comienzos en Chiclana. "Al resto me he enfrentado infinidad de veces", recalcaba justo antes de comenzar a ejercitarse.