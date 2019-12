Álex Pallarés, entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, afirmó tras la derrota de su equipo este domingo ante el Arcos CF (0-1) que su rival vino "a perder el tiempo" y cree que su equipo llevó "la iniciativa" en el San Rafael.

"Llevamos ya algunos partidos en los que tenemos el infortunio de que algún error individual nos penaliza con un gol y a partir de ahí tenemos que reaccionar. Tanto en la primera parte como en la segunda tuvimos ocasiones para empatar, pero no conseguimos marcar", dijo el técnico.

"Con el Arcos nos pasó lo mismo que contra el Rota y el Pozoblanco. Son tres equipos que vinieron a perder el tiempo y a no jugar a nada. En este encuentro, igual que con el Rota, nos metieron un gol temprano, pero a diferencia de ese partido, esta vez no pudimos empatar", comentó Pallarés.

Preguntado por la posibilidad de fichar, Pallarés dijo: "Evidentemente cuanto mejores sean los jugadores, mejores serán los resultados, pero somos los que somos. Ante el Arcos nos pasó que fallábamos siempre el último pase o el último centro. No me puedo enfadar con los jugadores porque hacen todo lo que pueden hacer. Me voy molesto por el resultado pero no con el equipo", añadió.