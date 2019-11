La Unión Deportiva Los Barrios vuelve este domingo al San Rafael (17.30, a través de Footters), después de su exilio forzoso por la resiembra del campo. Lo hace para enfrentarse al Arcos CF en el encuentro correspondiente a la 15ª jornada del grupo X de Tercera. Los gualdiverdes siguen sin poder entrenarse en su estadio, ya que el césped aún necesita reposo.

Los de Pallarés, que consiguieron un sufrido empate en el último partido ante el San Roque de Lepe (2-2), vuelven a su campo, en el que llevan más de un año sin perder, con la salvedad de que hace dos jornadas jugaron su último duelo como locales en Los Cortijillos, con derrota ante el Puente Genil (0-3).

El preparador valenciano no podrá contar con Paco Borrego, por acumulación de tarjetas, y tiene la duda de Álex Guti, que aún arrastra molestias en la espalda de un golpe que sufrió ante el Pozoblanco. Recupera a Jorge Herrero, que fue baja en la última convocatoria por sanción. La incógnita es saber si repetirá Iván Villanueva en la portería o volverá Pablo; o si en la punta de ataque volverá Facu, apostará por Dani Guerrero o recuperará a Facu.

Los gualdiverdes, octavos en la tabla con 22 puntos, acumulan seis jornadas sin conocer la victoria, con un balance de cuatro empates y dos derrotas. La última vez que consiguieron los tres puntos fue en la octava jornada ante el Xerez DFC (obviando la victoria automática ante el retirado Écija).

La lista de convocados es la siguiente: Iván Villanueva, Pablo; Gustavo, Santiago, Álex Vázquez, Triunfo, Oñate; Jorge Herrero, Josema, Alberto Ramos, Urri, Legupín, Sergio Romero, Álex Castillo, Álex Guti; Facu, Dani Guerrero, Román y Diawara.

"No sé como está el campo, porque aún no hemos podido entrenar en él. Es una incógnita cómo estará el césped", afirmó el entrenador de Los Barrios. "Vamos a jugar el domingo, pero la semana que viene tampoco podremos entrenar en el San Rafael porque el césped aún necesita descansar. Para la dinámica del grupo no es bueno, porque serán cinco semanas en las que no podemos entrenar con normalidad", añadió.

Ficha técnica UD Los Barrios: Iván Villanueva; Oñate, Gustavo, Ález Vázquez, Triunfo; Urri, Jorge Herrero, Alberto Ramos, Legupín, Sergio Romero; Dani Guerrero. Arcos CF: Lebrón;Alberto Fernández, Carmona, Joaqui, Castillo; Durán, Vega, Álvaro González, Quintana, Alvarado; Maqui. Árbitro: Santizo Álvarez (Sevilla). Hora: 17:30 (16ª jornada, en directo por Footters). Campo: Municipal de San Rafael (Los Barrios). Antecedentes: La Unión ha recibido al Arcos diez veces, con un balance de seis victorias, tres empates y un triunfo foráneo, en la campaña 2015-16. La temporada pasada firmaron tablas (3-3).

El técnico espera que su equipo haya acabado con el maleficio del gol, después de romper una racha de tres partidos sin batir las porterías rivales en la última jornada: "En el último partido no lo iniciamos bien, pero conseguimos marcar e igualamos el choque. Espero que este domingo seamos capaces de volver a anotar, pero sin que encajemos ninguno", dijo el técnico.

Sobre el Arcos, comentó: "Es un equipo que intenta ser protagonista y tener el balón, sobre todo en las primeras mitades. Suelen jugar con cuatro defensas, un delantero centro y dos extremos, además de tres en el centro del campo, que puede variar con uno o dos pivotes defensivos".

"Tienen jugadores con buen pie en el centro del campo, con alternativas arriba. Ahora juega Maqui, que no es delantero puro, pero también tienen la opción de Álvaro, que si que es un nueve. Además cuentan con jugadores con experiencia, como Juaqui. Es un equipo parecido a la Unión y lo lógico es que acabáramos en posiciones parecidas en la clasificación", añadió sobre su rival.