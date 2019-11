Alberto Vázquez, entrenador del Arcos, califica a la UD Los Barrios, su próximo rival, como “un equipo interesante y aguerrido” y asegura que a pesar de que los gualdiverdes llevan más de un año sin conocer la derrota en el San Rafael, prefiere ese escenario al alternativo de Los Cortijillos donde el equipo de Pallarés se enfrentó al Puente Genil (0-3).

Vázquez está convencido de que a pesar de que su equipo solo ha sumado una sola victoria en las siete últimas jornadas, los números no le hacen justicia a los arcenses. “Cada partido es un mundo y las sensaciones son diferentes a los números. No me gusta hablar de suerte, pero ha habido partidos en los que hemos dado dos veces en los palos... detallitos”.

“El error de la Unión es querer compararla con la temporada pasada”, sostiene el míster del Arcos, ex del Guadalcacín. “La campaña pasada salieron las cosas demasiado bien y según tengo entendido ahora el objetivo es similar al nuestro, la permanencia y está ahí en mitad de tabla”. “Es verdad que en los últimos partidos no ha logrado alguna victoria que le hubiese incluso acercado a la zona alta, pero ahí está”, insiste.

“Yo veo a la Unión como un equipo interesante, aguerrido, compensado, que encaja pocos goles porque cuenta con gente experimentada atrás y que de tres cuartos de campo hacia arriba cuenta con jugadores muy dinámicos”, analiza.

Vázquez resalta que los barreños “se adaptan a las circunstancias de los partidos” con diferentes sistemas “y eso es muy importante, porque demuestra que se adapta muy bien al medio”.

El preparador del Arcos asegura que a pesar de que la Unión lleva más de un año sin caer en el San Rafael y que perdió en su exilio temporal en Los Cortijillos, él prefiere el escenario tradicional de los gualdiverdes. “Lo mismo nos acaba perjudicando, pero personalmente prefiero jugar en un sitio como el San Rafael”.

El Arcos, a falta de dos sesiones de trabajo, dispone a los veinte integrantes de su plantilla, ya que tiene previsto recuperar a Luis Castillo, baja en la última jornada como consecuencia de unas dolencias físicas.