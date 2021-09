El tarifeño Liam Whaley gana los Cold Hawaii Games en Dinamarca

El tarifeño de origen ibicenco Liam Whaley, actual campeón de España de Kitesurf y Campeón del Mundo de Freestyle en 2015, se ha proclamado campeón de los Cold Hawaii Games celebrados este jueves en Nørre Vorupør (Diamarca). La jornada resultó épica, con vientos de hasta 60 nudos y unas condiciones extremas que tan solo los 18 mejores kitesurfistas del mundo pudieron afrontar.

Los Cold Hawai Games son un evento de Big Air, una disciplina de kitesurf en la que hay que saltar lo más alto y hacer trucos técnicos mientras estás en lo más alto. “Llevamos un mes esperando las condiciones perfectas para hacer este evento. Hace unos días nos llamaron para informarnos que llegaba la tormenta perfecta para celebrar este evento”, explica el vencedor, que lleva afincado en Tarifa, junto a su familia, desde que tenía 13 años.

Sobre la competición explica: “Había vientos de hasta 60 nudos y fue la competición más extrema de mi vida. Era una mezcla de adrenalina, mucha motivación e incluso de bastante miedo. En estas condiciones tan duras, puede pasar cualquier cosa, incluso se puede romper parte de tu equipo, tu cometa, tus líneas, lo que significaría que te puedes hacer mucho, mucho daño. Estas condiciones fueron realmente para profesionales y por suerte no hubo ninguna lesión”.

Sobre la jornada dice: “Durante el día estuve muy preparado con todo mi material. Había entrenado muchísimo estos últimos meses y la verdad es que funcionó todo perfecto. Tuve las puntuaciones más altas del día, la mejor de 37,5 sobre 40. Logré también más de un 9 o más en mis cuatro puntuaciones, ¡una locura! En las semifinales y la final fue donde hubo los vientos más fuertes, rachas de 60 nudos, haciendo saltos de más de 25 metros”.

“Estoy muy, muy contento de haber ganado este evento. Estaban los mejores atletas de todo el mundo compitiendo y este es un previo al que se va a celebrar en noviembre en Ciudad del Cabo, el Big Air King of the Air. Competir en los Cold Hawaii Games me sirvió como entrenamiento perfecto, para saber dónde está el nivel y ver qué tengo que mejorar. Entrenaré muy fuerte, espero poder ganar esta siguiente competición, que empieza el 13 de noviembre”.