La Línea y Algeciras lucen en la Final Promesas de Andalucía

La Línea y Algeciras saldaron con buena nota este sábado la primera jornada de la Final Promesas de Andalucía de gimnasia rítmica, que se celebra hasta el domingo en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, en Almería.

El club linense participó a gran nivel con los conjuntos infantil A y C y el cadete A; mientras que el club algecireño destacó con el prebenjamín C, el benjamín C, el infantil B y el cadete C. El torneo reúne a las mejores promesas con una alta participación.