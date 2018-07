Kevin Ceceri y Pierre se contagian del linensismo

El argentino Kevin Ceceri y el francés Pierre se imbuyeron ayer de linensismo. Los dos últimos refuerzos de la Balompédica aterrizaron en su nueva casa y conocieron por fin la ciudad antes de ser presentados de manera oficial en el Municipal. Ambos, que vienen a consolidar su carrera deportiva, se llevaron una grata impresión de La Línea y del club. Los dos vienen a por todas a la Balona.

El club que preside Raffaele Pandalone celebró la presentación del central sub-23 Kevin Ceceri y del lateral zurdo francés Pierre.

La Balona destacó como "uno de los fichajes más sonados y llamativos" al recién llegado Kevin Ceceri, que procede del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (Superliga argentina). "No es usual que un club de Segunda B traiga a un jugador de la Primera división argentina. Para la Balona es un orgullo darle una buena importancia, que es lo que se merece", señaló el jefe de prensa albinegro.

En sus primeras horas en La Línea, Kevin Ceceri pudo recorrer el centro de la ciudad y la impresión que se llevó, de todo lo que rodea al club blanquinegro, invita a pensar que al jugador le convence aún más si cabe el proyecto balono. El flamante fichaje argentino aseguró que se encontró con "algo hermoso" y dio gracias a la Balompédica por la oportunidad. El olavarriense definió a los albinegros como "un club muy ordenado y de buena gente, que es lo más importante", aseguró.

El futbolista ya está a la disposición del entrenador, Jordi Roger, solo a la espera de que comience la pretemporada mañana y con toda la ilusión para que junto a sus compañeros haga "una buena temporada". El futbolista, que puede desenvolverse tanto en el carril izquierdo como de central, barajó otras ofertas pero se decidió por la Balona porque fue el plan que más le convenció.

La directiva explicó que no fue tarea fácil que el jugador aterrizase en la entidad, pero gracias a la disposición del propio Ceceri y su representante, el mismo que negoció la llegada del marplatense Damián Zarmorano, la operación cristalizó. La Balona sabe que Ceceri llega al club en busca minutos que podrían suponer un trampolín para él en su carrera futbolística. El zaguero estuvo al tanto del traspaso de Juan Diego Molina Stoichkov al Mallorca "a través de las páginas de la Balona". Este hecho puede ser un gran aliciente para Ceceri, que no viene con la cabeza pensando en irse rápido: "Me gustó mucho el club", dijo convencido. Pero esto es algo que, sin embargo, atrae mucho al jugador a la hora de implicarse con la Balompédica en los dos años en los que están vinculadas ambas partes.

El otro futbolista presentado ayer, que no menos importante pero sí más discreto, es el jugador mallorquinista Pierre. El lateral izquierdo sub-23 está "muy contento" de su llegada al club y sabe que tiene que estar preparado para dar el máximo en un salto de categoría que se antoja novedoso para él.

Al galo aún le cuesta manejar el idioma, pero se esfuerza por expresarse en una lengua que lleva manejando un año escasamente. La Balompédica esgrimió que, de todas las posibilidades que había, Pierre era la más ambiciosa para completar el acuerdo por el sanroqueño Stoichkov: "El Mallorca no ha querido desvincularse del jugador", afirmó el director deportivo, Mario Galán. Esto habla muy bien de un futbolista, que tiene como objetivo hacer una gran temporada que le brinde la oportunidad de jugar en el primer equipo el año que viene.

Ambos pudieron percibir la exigencia y orgullo que representa formar parte del club.