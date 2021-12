Jorge Moreno se va convencido de que no es "el único culpable" de la marcha de la UD Los Barrios

Jorge Moreno se va como un caballero de la Unión Deportiva Los Barrios. Unas horas después de haber sido destituido el entrenador granadino asegura que no tiene “reproches que hacer a nadie”, y se va dando las gracias a sus futbolistas y pidiendo a la afición de la Villa que apoye a los gualdiverdes para salir de la “delicada situación” en que están. El técnico recalca que no solo no se arrepiente de haber aceptado el pasado verano la oferta de entrenar a la Unión, sino que volvería “con los ojos cerrados” a afrontar esta experiencia. “Soy joven y voy a seguir peleando por ser entrenador”, subraya.

Jorge Moreno fue relevado de sus funciones el pasado martes, horas antes de que se hiciese pública el desembarco en el cargo de Mariano Marcos. La UD Los Barrios acredita cuatro derrotas consecutivas, un balance de 3-2-7 y ocupa puestos de descenso. A pesar de todo, asegura que en las horas previas a ser relevado el director general (Juan Luis Dávila) le transmitía el respaldo de la entidad que se disipó en un abrir y cerrar de ojos. El entrenador se arrepiente de “haber callado cosas” que podrían haber mejorado “tanto el vestuario como el club”.

“Los resultados son los que mandan”, comenta, resignado, Jorge Moreno. “Yo sé que lo he dado todo desde que llegué. Pensé que al menos tendría de tiempo hasta el partido en Ceuta del próximo sábado, pero todos sabemos cómo funciona esto”.

Más sorprendido que dolido, muy sereno y convencido de que no es el único responsable de la errática marcha del conjunto barreño, en clara referencia a los jugadores que se entrenaban desde pretemporada y que no han podido ser alineados al carecer de tránsfer. "Ellos y algún posible fichaje que nunca llegaba hubiesen dado un salto de calidad a la plantilla", desliza.

Jorge Moreno recalca que tuvo un vestuario habitado “por buenos jugadores y buenas personas” y que su paso por el San Rafael le servirá para “aprender y seguir creciendo”.

En el tono sereno que le ha caracterizado desde su llegada, Moreno recalca que se “sentía capaz” de reconducir la marcha del equipo sobre todo como, o al menos eso es lo que se filtra desde el club, se espera la llegada inminente de fichajes para reforzar la plantilla. Claro que ese mensaje se viene repitiendo desde agosto.