La algecireña Jénnifer Gutiérrez se queda sin Mundial por culpa de una lesión

La jugadora de Algeciras Jénnifer Gutiérrez se ve obligada a renunciar al Campeonato del Mundo Femenino de Balonmano que se jugará en Dinamarca, Noruega y Suecia desde el próximo miércoles, 29 de noviembre, hasta el 17 de diciembre. La extremo izquierdo sufrió el pasado fin de semana un esguince en el codo derecho en el transcurso de un encuentro de Champions League con su equipo, el CSM Bucaresti de Rumanía y el periodo de recuperación va mucho más allá del arranque de la competición.

Jénnifer Gutiérrez abandonó este miércoles la concentración de la selección española, que este viernes comenzará ante Japón su andadura en el Torneo Internacional de Santander que le sirve de ensayo general para el inminente Mundial. Su marcha lleva implícita la renuncia al Mundial.

Gutiérrez se despidió de sus compañeras junto a Seynabou Mbengue (Gloria 2018 Bistrita – Nasaud), quien también tierne dañado un codo y que continuará la rehabilitación con su club. Las dos se quedan por culpa de sus problemas físicos sin participar en el Campeonato del Mundo.

La algecireña ha expresado a través de sus redes sociales, su infinita rabia por no poder jugar el Mundial que le hacía “tanta ilusión”.

“La lesión me tendrá una temporada apartada de las pistas”, añade. “Dolor, impotencia y mucha rabia pero como bien me han recordado hace poco no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo aguante'', añade.

El seleccionador nacional, el exjugador Ambros Martín, ha citado para contrarrestar estas bajas a Soledad López (Costa del Sol Málaga)