La selección española masculina de balonmano playa, con los algecireños Gonzalo Cervera y Domingo Luis, ha finalizado en la cuarta plaza el Campeonato de Europa celebrado en Varna (Bulgaria). El combinado nacional ha cedido en la lucha por el bronce ante Rusia.

Los Hispanos de la Arena no han podido emular el broce de las féminas. Los de Pedro Bago pelearon hasta el final cada uno de los set llegando a forzar los shoot-out (el desempate) para terminar con un ajustado 2-1 (24:23, 14:16 y 7:6) en el último un resultado de 14:16 donde predominaron las defensas. Los españoles no pudieron con Rusia en una final de consolación que no ensombrece su buena actuación en la cita continental.

La alegría fue para las chicas. El combinado que dirige Juan Pablo Morillo se hizo con el bronce tras vencer, por segunda vez, a Noruega. La selección nacional femenina no daba opción a las noruegas disputando un partido muy serio de inicio a fin. Tras caer ante Alemania en semifinales, las jugadoras se repusieron rápido del golpe y llegaron a la arena de Varna con ganas de revancha. Como ya sucedió en la main round, el conjunto español dominó el primer set finalizando con un 18 a 21 a su favor. En la segunda parte, las noruegas se lo ponían más difíciles al conjunto español que llegaba al final del partido con un marcador muy ajustado. Sin embargo, unas Guerreras de la Arena más acertadas lograban imponerse por la mínima logrando así la medalla de bronce.