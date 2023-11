Ángel Ayora y Álvaro Quirós se quedan sin tarjeta para el DP World Tour de 2024

Álvaro Quirós y el novel Ángel Ayora, los dos jugadores de San Roque que habían alcanzado la Final de La Escuela del DP World Tour que se celebra en el resort tarraconense de Infinitum Golf no dispondrán la temporada 2024 de la tarjeta que les identifoca como jugadores de pleno derecho del Circuito. Ambos han quedado eliminados tras las cuatro primeras jornadas, en la que se establecía el corte, y no estarán en las dos últimas vueltas, en las que los participantes litigan por las 25 plazas en juego para el curso próximo.

Además de los dos sanroqueños, otros cuatro entre los once españoles que comenzaron la Final de la Escuela del DP World Tour no lograron pasar el corte tras las cuatro primeras jornadas. El límite quedó establecido tras los primeros 72 hoyos en un exigente -5.

Fuera se han quedado Ángel Áyora que con -3 se quedó a sólo dos golpes de poder jugar los 36 hoyos restantes. El jugador sanroqueño, afincado desde hace años en Sabinillas (Málaga), afrontaba una de sus primeras citas como profesional.

Además no lograron superar el corte Álvaro Quirós con -1, Carlos Pigem con +1, Borja Virto con +2 y el madrileño Gonzalo Fernández Castaño que se retiró en el tercer recorrido con problemas físicos.

Siguen adelante por lo tanto Sebastián García Rodríguez (cuarto), Manuel Quirós y Joel Moscatel, vigésimo terceros con -10, Lucas Vacarisas, trigésimo primero con -9, Alfredo García Heredia, cuadragésimo primero tras una mala ronda de 71 golpes para -8 y Quim Vidal que con -7 terminó tras la cuarta jornada en la cuadragésima octava plaza.

Tras estas cuatro primeras rondas y con dos por delante todavía de los seis españoles sólo tres entrarían dentro de esos veinticinco primeros más empatados: Sebastián García Rodríguez, cuarto y Manuel Quirós y Joel Moscatel, vigésimo terceros con -10.