Juan Quirós, el primero en hilvanar tres campeonatos de España súper senior

El guadiareño Juan Quirós, que cumple medio siglo como profesional, se proclamó este viernes por tercer año consecutivo campeón súper senior en el Costa de Almería Campeonato de España de profesionales senior de golf, que se disputó en el recorrido de Aguilón Golf. El título de categoría senior fue a parar a manos del madrileño Carlos Balmaseda, que lo alzaba por segunda vez.

En la categoría súper senior (mayores de 65 años) Juan Quirós se ha convertido en el primer jugador que logra tres victorias consecutivas (aunque él sólo recordaba dos), con una extraordinaria actuación en la vuelta final.

El de Guadiaro (San Roque) vio la puerta del triunfo abierta con su birdie en el hoyo uno, que le permitía acortar la desventaja de dos golpes con la que partía con respecto a Domingo Hospital cuando ambos entregaron las tarjetas tras la segunda vuelta.

Luego, un birdie en el dos le confirmaría la posibilidad de volver a ganar , ya que los errores de Hospital y su juego sólido, sobre todo en los segundos nueve, con tres birdies sin errores, le auparon a un liderato firme que confirma la enorme calidad que atesora Juan Quirós

“La verdad es que he jugado muy bien. El pie no me ha molestado en exceso y me ha permitido hacer mi juego, superando a Txomin, que en la última vuelta no ha estado muy afortunado. Y eso que es un enorme jugador… A mí me encanta su juego con los hierros (con el driver no…) y se lo he dicho muchas veces. Pero , afortunadamente, las cosas me han salido mejor a mí”.

Su principal rival, Domingo Hospital, le halagó de forma elegante: “Ha jugado muy bien. Tiene un juego desde el tee que puede competir con cualquiera en España. Yo he jugado mal, no hay excusa, aunque me quedo con que he sido segundo en todos los Campeonatos de España que he disputado en las diferentes categorías. A ver si cambia en el futuro…”.

Hospital cedió su primer golpe en el 1 y se dejaría otros cinco más por el recorrido (dos en el 6), reducidos por los tres birdies que firmó a lo largo de su vuelta. Emilio Rodríguez, que firmó la cuarta mejor tarjeta del día, par, acabó en tercera posición a ocho golpes del campeón, seguido por Juan Anglada (-1 en la tercera ronda) y José Antonio Salgado, uno de los favoritos, que sólo se ha dejó ver en la final con 3 bajo par, sumando cinco birdies.

En el Campeonato de España de Profesionales Senior, Carlos Balmaseda alzó su segundo título, un triunfo que ya firmó en 2021 pero que esta vez tenía un matiz muy especial, como ha dejado patente al finalizar mostrando la dedicatoria que había escrito en su guante: “Te quiero papi”, en recuerdo a su padre, fallecido este año.