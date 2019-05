Tesorillo se cuelga diez medallas en Cártama

El Club de Gimnasia Rítmica de Tesorillo conquistó este sábado cinco medallas individuales y otras tantas por equipos en el torneo de la localidad malagueña de Cártama.

A título individual Adriana Romero se subió al primer cajón del podio, Jorge Barragán, Paola Delgado y Sara Domínguez al segundo y Zaira Barragán, al tercero, mientras que Clara Calvente y Andrea Jiménez acabaron en quinta posición.

Por equipos el alevín-B se colgó el oro. Las de plata fueron para el prebenjamín, alevín C e infantil B, mientras que el cadete C fue bronce. El infantil C finalizó en cuarta posición.