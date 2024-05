El Arte XXI de La Línea conquista seis medallas en el torneo del club Kandela de Cádiz

El club de gimnasia rítmica Arte XXI de La Línea ha conquistado este sábado seis medallas en el torneo Kandela que se ha celebrado en el pabellón Ciudad de Cádiz, con una numerosa participación.

La entidad linense ha visto como subía a lo más alto del podio su conjunto benjamín (Natalia Calvo, Carla Pedro, María Victoria, Lucía Muñoz y Manuela Heredia) y a título individual la cadete C Natalia Ruiz.

Marta González (cadete C) se colgó la medala de plata, mientras que Olivia Francisco (benjamín), Carla Garrido (cadete C) y Alba Morente (senior C), fueron terceras.

Todas las representantes de la entidad han regresado a casa con medallas, lo que viene a poner de manifiesto la progresión de este club linense.