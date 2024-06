Una nueva revolución en la cantera del Algeciras está en marcha

El trabajo en la cantera del Algeciras CF se está sometiendo a modificaciones a lo largo de los últimos días, tantos que puede calificarse como revolución de arriba a abajo. Al menos tres entrenadores han anunciado que lo dejan o los relevan, y se han realizado cambios en la coordinación de este departamento en el club y sobre equipos, además de que llegan decisiones ya anunciadas como la creación del Algeciras C.

Los tres técnicos que, por distintos motivos, han comunicado que no repetirán o que no seguirán en las responsabilidades que han venido asumiendo son Adrián Troyano, del Infantil B, Rafa García, del Algeciras B, y Pablo Sánchez, que ha dirigido al Juvenil A. El primero consiguió el ascenso a Provincial el pasado sábado, 8 de junio, derrotando por segunda vez en el cruce al Atlético Sanluqueño, en esa ocasión por un contundente 3-0, en los campos de La Menacha. Tras conseguir el ascenso se les comunicó desde el club que no subirían de categoría, y que no se conformaría equipo para la próxima temporada.

La marcha de Rafa García ya era conocida. En principio puso su puesto a disposición del club cuando su equipo, el filial algecirista, no superó la primera eliminatoria de ascenso a División de Honor frente al CD Guadiaro, después de una temporada en la que quedó campeón del grupo gaditano en Primera Andaluza. Luego confirmó que no repetiría como entrenador del Algeciras B con un mensaje en sus redes sociales.

García desveló el pasado jueves, en el encuentro organizado por la peña La Bufanda Algecirista Martin Gil, que había llegado a un acuerdo con la propiedad para perdonar la mitad de la deuda que esta mantiene con él por sus servicios durante la temporada. "Si cumplen, y lo sabré el día 21, todo estará bien. Si no cumplen, denunciaré", dijo.

El club convocó durante la semana pasada a jugadores del filial que han militado durante la competición que acaba de terminar. A la llamada acudieron muy pocos futbolistas, según aseveran distintas fuentes. Se han producido también otros encuentros sobre la cantera, en los que emerge el protagonismo de Michele Di Piedi, técnico de origen italiano que podría haber asumido responsabilidades en el trabajo con la base en la entidad albirroja. Su nombramiento no ha sido comunicado oficialmente por el club.

Di Piedi empezó a ejercer como entrenador en el Glacys United de Gibraltar, tarea que entonces compatibilizó con la de jugador. Como futbolista acumuló experiencias en Italia, Chipre e Inglaterra.

La nueva temporada, además de los múltiples cambios de entrenadores y decisiones sobre equipos que se están preparando o gestando en estos días, será la primera en la que empiece a competir el Algeciras C, un proyecto de Futbol Coalition que no incidirá en el trabajo de cantera, según anunció en su día Ramón Robert, CEO del Algeciras CF.

El Algeciras C estará integrado por jóvenes jugadores adscritos a la International Soccer Academy y dirigido, según se informó, por técnicos locales. Empezará a competir en la Tercera Andaluza y su temporada está prevista que comience el próximo 28 de agosto.

La cantera algecirista viene siendo sometida a diferentes cambios y una sucesión de proyectos durante los últimos años. Cuando llegó al club Félix Sancho resaltó la salida de una perla como Álvaro Leiva.