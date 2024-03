Algeciras C, internacional y sabático

creación ha sido Futbol Coalition, y la International Soccer Academy, gestionada también por el equipo comandado por el estadounidense Mac Lackey. El Algeciras CF, modelo C, cuyaha sido anunciada para la próxima temporada 2024-25, militará en la Tercera División andaluza, estará compuesto por alumnos de varios países, no sólo de Estados Unidos, y los técnicos serán de la casa, a poder ser algecireños. Es parte del acuerdo establecido entre la propiedad de la entidad albirroja,, y la, gestionada también por el equipo comandado por el estadounidense Mac Lackey.

La Academia ya ha desarrollado experiencias en Algeciras, pero ahora se trata de una estancia de temporada completa, en una experiencia inmersiva. En inglés se denomina el programa "Gap Year", lo que significa un año sabático. Hasta ahora, los alumnos han pasado estancias cortas en las que entrenaban, conocían la ciudad y el resto de la comarca del Campo de Gibraltar, se aproximaban al fútbol español y se introducían o practicaban el idioma español.

A partir del 28 de agosto de 2024, día fijado para el comienzo de pretemporada del futuro Algeciras C, el grupo de alumnos tendrá un programa educativo cuya principal tarea es el aprendizaje futbolístico, pero que también incluye clases de español con jugadores internacionales. El club baraja varias opciones de establecimientos en los que los alumnos puedan pasar su larga estancia. "La prioridad es que esté ubicada en Algeciras", señala Robert, que reconoce que el plan de futuro incluye la construcción de una residencia propia en la ciudad de la Academia.

Al grupo I de Cádiz de la Tercera División andaluza pertenecen esta temporada equipos como el Atlético Pastores, Bahía de Algeciras, Jimena Athletic Club, Castellar, Tesorillo, UD Los Barrios B, Facinas o el CD La Rock Puente CD, entre otros

La creación del Algeciras C no va a cambiar los planes de desarrollo de las bases del Algeciras, ahora conformada por un equipo B en la Primera Andaluza, el Juvenil A en División de Honor y otros equipos, juveniles y cadetes. El esquema de futuro empezará a diseñarse después de Semana Santa. La idea del club es que el nuevo equipo cuente con cuerpo técnico enteramente local, incluso que si algunos de los jugadores del futuro Algeciras C destacan puedan escalar en otras categorías de la entidad.

Ramón Robert, consejero delegado del Algeciras CF, valora el acuerdo en la web de la International Soccer Academy: "Estamos muy emocionados de ofrecer un programa de año sabático en el Algeciras CF y entrenar a jugadores estadounidenses para competir en una liga oficial española a las puertas de una carrera profesional".

Pese a esa referencia, la oferta contará con la participación de alumnos no solo estadounidenses, sino de otros países con los que ya se está en contacto. La International Soccer Academy cuenta con experiencias de residencias desde 2021 con clubes como el FC Schalke 04, Hertha Berlin, FC Bayern y Cádiz CF. "Estamos muy emocionados de asociarnos con International Soccer Academy. Esta es una oportunidad increíble para los jugadores en edad universitaria y se sumergirán en las poderosas metodologías de fútbol de España", apunta Mac Lackey, propietario del Algeciras CF.

Mac Lackey y Robert destacaron los planes de la academia en su último encuentro con los medios de comunicación algecireño. "Cada vez hay más gente que quiere venir en diferentes épocas del año y vamos llenando fechas, eso ayuda al club porque genera riqueza, aficionados de Algeciras lejos de nuestras fronteras, gente que compra en la tienda del club, seguidores internacionales que proporcionan ingresos", señalaron.