La Audiencia de Cádiz juzgará en julio al narcotraficante acusado de los intentos de asesinato de dos policías nacionales en Algeciras

La mañana del 5 de septiembre de 2020 ha quedado marcada en la memoria de Francisco Javier G.S., inspector de la Policía Nacional, y de su compañero Santi, un agente en prácticas que se estrenaba como policía justo ese día. Naturales ambos de Coria del Río, el primero hacía las veces de tutor de su amigo y paisano. En torno a las 6:35 de esa jornada, la sala del 091 recibió el aviso de que se había llevado a cabo un alijo de droga en el entorno de la playa de la Ballenera y del faro de Punta Carnero, en Algeciras, y de que un vehículo todoterreno había emprendido una fuga a toda velocidad hacia la rotonda de Los Pastores, por la carretera de Los Yankies, una vía muy estrecha y bacheada. Era aún de noche y a bordo de un patrulllero, los dos policías acudieron a la zona para tratar de interceptar a los narcotraficantes y detenerles. Tras ellos, otros dos compañeros les acompañaban en otro zeta policial.

“Los agentes, debido a las características de la carretera, la cual no permitía el paso de dos vehículos, se echaron al lado derecho, viendo cómo el vehículo, conducido por el acusado Isaías M.S., se dirigía directa y violentamente a embestirlos”, relata la fiscal jefe Antidroga de Algeciras, Macarena Arroyo, en su escrito de acusación.

El impacto del todoterreno contra la parte delantera izquierda del zeta fue brutal, sin dar tiempo a los policías para ponerse a salvo. La fiscal no alberga duda alguna de que la intención del conductor del todoterreno, con “conocimiento de la capacidad homicida del vehículo”, no fue otra que “acabar con la vida de los agentes”. En el instante del golpe, Francisco Javier trataba de salir del patrullero, pero apenas le dio tiempo: salió despedido varios metros, quedando inerme sobre la calzada. Santiago sufrió también importantes lesiones.

"Mis compañeros me salvaron la vida. Tenía una arteria completamente seccionada"

"Mis compañeros me salvaron la vida. Tenía una arteria completamente seccionada. Había en el suelo una cantidad de sangre bestial. Me han contado varias personas que no era normal lo que sangraba. Luego, la pierna fracturada por varios sitios, en una posición antinatural, metida debajo de mi cuerpo, y también tenía una herida en el tobillo bastante fea, pero lo grave era lo del brazo. Estuvieron haciendo presión, y yo les pedía que aflojaran. Me han contado que les pedía que no apretaran tanto, que me dolía. Y ellos apretaron a tope. Gracias a Dios la ambulancia no tardó mucho", relataba Francisco Javier en octubre de 2021, en una entrevista concedida a esta redacción.

Pasados casi cuatro años de aquel episodio, el inspector de la Policía Nacional está apartado del servicio con una discapacidad del 60% tras pasar en una treintena de ocasiones por el quirófano, aunque aún le quedan algunas más; su compañero, que permaneció 39 días de baja, también sufre las terribles secuelas físicas y psicológicas de lo ocurrido. A ambos se les diagnosticó síndrome de estrés postraumático.

Juicio en la Audiencia

La Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, enjuiciará los próximos días 4 y 5 de julio a Isaías M.S. por dos delitos de intento de asesinato, en concurso con el delito de atentado, por los que la Fiscalía le pide 30 años de prisión, más otros cuatro años y medio por tráfico de drogas y dos por receptación, puesto que el todoterreno había sido sustraído en Marbella. En total, 36 años y medio de cárcel.

Junto a Isaías M.S., que cuenta en su haber con antecedentes penales, serán también enjuiciados otros cinco individuos, Alexis O.M., Mohamed A.A., Ibrahim B.A, Francisco Javier M. F. e Iván L. A., detenidos en la misma operación antidroga y también con experiencia penal a sus espaldas. Las peticiones de condena son variadas y responden a delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y receptación.

En el todoterreno se encontraron 17 fardos de hachís con un peso bruto de 556 kilos, valorados en 845.914 euros

El principal acusado, a tenor de la petición del ministerio público, deberá indemnizar con 1,5 millones de euros al inspector de Policía y con 3.000 euros al agente, más una multa de 3 millones de euros por la droga que le fue incautada. La misma multa se solicita para el acusado que le acompañaba en el todoterreno. No obstante, es poco probable que alguno de ellos haga frente a estas cantidades, por lo que, en el caso de las indemnizaciones, debería hacerse cargo de su abono el Consorcio de Seguros.

La fiscal describe que, tras impactar contra el coche policial, lsaías M.S. trató de huir del lugar, siendo detenido por otros dos agentes de la Policía Nacional que lograron reducirle, no sin presentar antes gran resistencia. En el interior del todoterreno se encontraron 17 fardos de hachís con un peso bruto de 556 kilos, valorados en 845.914 euros.

Numerosas armas de fuego y dinero

El análisis de los teléfonos móviles intervenidos y de las cámaras de vigilancias del Hotel Holidays Village de Benalmádena (Málaga), durante los días 2 a 6 de septiembre de 2020, "resultó acreditada la participación, junto con el acusado Isaías M.S., en el alijo del día 5 de septiembre de 2020 del procesado Alexis O.M.", señala la Fiscalía.

"Ambos llegaron al hotel el día 2 de septiembre de 2020 permaneciendo hasta el día del alijo, donde se les ve salir sobre las 04:42 horas de la madrugada. Los dos se concertaron entre sí junto con otras personas que no han podido ser identificadas, con el fin de trasladar la sustancia estupefaciente para su posterior venta o distribución", añade el ministerio público.

Los registros posteriores efectuados en los domicilios de los encausados dieron como resultado el decomiso de 151.818 euros en efectivo, numerosas armas de fuego, teléfonos móviles y droga.