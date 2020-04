Los clubes más poderosos –y en muchos casos mejor clasificados- de la Segunda división B han lanzado una propuesta como respuesta al proyecto de la Real Federación Española de Fútbol de finalizar la presente campaña sin descensos y que en las próximas andaduras el número de equipos en la categoría de bronce se acerque al centenar, lo que casi con total seguridad desembocaría en la división en cinco grupos. Un reducido número de equipos propone aprovechar la coyuntura generada por la crisis del coronavirus y que se cree una nueva categoría entre Segunda y Segunda B con 18 participantes.

De facto, de propserar esa medida supondría que Real Balompédica Linense y Algeciras Club de Fútbol vivirían un descenso, ya que ambos clubes pasarían de militar de la tercera a la cuarta categoría del escalafón nacional. Y lo mismo sucedería con la UD Los Barrios, que se marcharía al quinto escalón, sin que sea relevante la denominación de esas divisiones, pero sí el reflejo que tendría en televisiones, medios de comunicación nacionales...

Más debate. En medio del consenso sobre que el fútbol no profesional debe no retomarse, o al menos que no deben hacerlo la mayor parte de los clubes, surgen nuevas proposiciones, que van a provocar aún más distanciamiento entre muchas de las entidades.

El pistoletazo de salida lo dio el CD Badajoz, actual tercer clasificado del grupo IV de Segunda B (el mismo en el que militan Balona y Algeciras) que propone que de esos 18 equipos que militarían en la categoría de nuevo cuño 16 sean elegidos de los cuatro primeros clasificados de cada uno de los grupos y que los dos restantes saldrían de una eliminatoria entre los quintos y los sextos.

Los pacenses, que han encontrado el respaldo de la UD Ibiza, olvidan que muchas instituciones, entre ellas la Balona (séptima), reclaman que en caso de jugarse por el ascenso, ese derecho se extendiese hasta el octavo clasificado.

Más allá van dos clubes murcianos, el Real Murcia (8º) y el Ucam (10º), que reclaman que sean los diez primeros quienes disputen dicho playoff.

El director general del Badajoz, Álvaro Trigo, explica que en su opinión "sería la única manera de que quede todo cuadrado" y evitaría generar cinco grupos en la tercera competición nacional con 100 equipos, algo que le parece "una burrada. No tiene ni pies ni cabeza".

Trigo sostiene que si realmente la Federación Española trabaja en profesionalizar la tercera categoría nacional para que esté más igualada y económicamente sea más rentable, la idea que proponen va en esa línea y pone como ejemplo la Serie C italiana o la League One inglesa.

“En cuanto a la fase de ascenso a Segunda, de poderse jugar, no afectaría a esta nueva categoría, porque bajarían otros cuatro. Por otro lado, la Segunda B se quedaría como está hasta el momento, con cuatro grupos de 20 equipos, ya que ascenderían los 18 equipos de Tercera y no habría descensos, ha precisado”, explica la prensa extremeña.

Una 'nueva' Segunda B, con solo dos grupos

Por su parte el director general de la Cultural Leonesa, Felipe Llamazares, ha abogado por reducir la Segunda división B de cuatro a dos grupos, de entre 16 y 20 equipos cada uno, a modo de una categoría intermedia compuesta por las entidades con mayor estructura más profesionalizadas y con más poderío económico", explica el diario Marca.

"Lo que nos estamos jugando no es sólo este año porque hay un corto y un medio plazo y el más duro será el que viene y cómo quedará todo económicamente; además, si se debilita, los más perjudicados serán los más poderosos e inversores que han metido mucho dinero en Segunda B", comentó.

Según su punto de vista, este grupo de clubes más poderosos "que más han invertido, por encima del millón y los dos millones de euros, deben preservar sus intereses de cara a una posible devaluación", creándose estos dos grupos de Segunda B "que permitirían a la Federación Española tener una élite interesante y capaz de generar dinero".