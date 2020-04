Los clubes andaluces de categoría nacional, entre los que se encuentran el Algeciras Club de Fútbol y la Real Balompédica Linense (Segunda B) y la Unión Deportiva Los Barrios (Tercera división) apoyan la moción propuesta por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de dar por finalizada la competición, según se desprende de la consulta realizada por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y que fue remitida al organismo nacional. El 100% de las entidades consultadas, hasta un total de 172 clubes de categoría nacional de fútbol y fútbol sala tanto masculina como femenina, apoya la propuesta de la RFEF de finalizar en este momento la competición regular.

En la consulta, realizada por medios telemáticos, se desprende además que prácticamente la totalidad de clubes (169 de 172) está conforme con la idea de que no se produzcan descensos, mientras que se apoya (170 de 172) la fórmula del play off exprés, planteada por la RFEF, para concluir los distintos campeonatos.

El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, se mostró partidario de que no se juegue más, pero que tampoco se celebra el play-off de ascenso, porque considera que se pone en riesgo la integridad de futbolistas, entrenadores… y que la alternativa de disputar partidos a puerta cerrada no es válida. “Eso no es fútbol”, dijo.

Los jugadores del equipo albinegro hicieron público un comunicado junto a los de otros cinco clubes de Segunda B en el que solicitaban también que no se vuelva a jugar.

El máximo responsable del Algeciras Club de Fútbol, Nicolás Andión, también apostó por la cancelación de la temporada y subrayó la importancia de que no se produzcan descensos “que no se pueden dirimir en el campo” por el perjuicio económico que podría suponerle a entidades que no habrán tenido la oportunidad de pelear por su salvación en los terrenos de juego.

Álvaro Moya, presidente de la UD Los Barrios, también celebró el final de la campaña, por cuanto entiende que la incertidumbre sobre una posible reanudación está creando un serio problema a la economía de los clubes. Moya opta por no pronunciarse sobre la posibilidad de que se disputen fases de ascenso por cuanto entiende que su club no está inmerso en esa pelea.

Valoración de la Andaluza

"Un alto porcentaje prefiere que para dilucidar los equipos que ocupen las plazas de play off se respete lo indicado en la norma de cada competición", señala la RFAF en su comunicado, mientras que los clasificados del quinto al octavo lugar solicitan la ampliación de plazas para que en estas hipotéticas eliminatorias participaran del primer al octavo calificado. "Los clubes también consideran que los primeros clasificados deben tener algún tipo de beneficio", añade la nota enviada por la RFAF a la Federación española.

"Además, los datos se acompañan de una documentación consistente en varias propuestas de finalización de la competición planteadas a modo individual por algunos de los clubes consultados", explica el organismo regional en la nota emitida.

Fútbol masculino

Noventa y cinco clubes representan a la comunidad autónoma en las competiciones de fútbol masculino. En este sentido, todos están conformes con la propuesta emitida desde la RFEF de dar por finalizada la competición regular en este momento, mientras que prácticamente la totalidad (92 de 95) proponen que no hayan descensos en esta campaña.

Respecto a las propuestas relativas al modelo de play off, variadas. En Segunda División B, con diez clubes andaluces implicados, son cuatro los que proponen que la post temporada la disputen los cuatro primeros clasificados, uno amplía el abanico hasta los seis, mientras que otros tres lo hacen a ocho. Los otros dos votos se dividen en una abstención y otro que propone la anulación completa de la temporada.

En Tercera División, con 38 clubes andaluces divididos en dos grupos, son 33 las entidades que apoyan la propuesta de que los play off los disputen los cuatro primeros clasificados, mientras que otros tres amplían el espectro hasta los ocho primeros, mientras que uno propone otro número. Otro de los representantes no se pronunció en este respecto.

En lo relativo a las categorías de División de Honor y Liga Nacional de juveniles, con 16 y 31 clubes representando a las ocho provincias andaluzas, los play off no afectarían a estas categorías, ya que en la primera no existen los ascensos y en la segunda ascienden los dos primeros clasificados.

Competiciones femeninas

Son 14 los clubes que representan a Andalucía a nivel nacional y prácticamente en su totalidad apoyan la propuesta remitida desde la RFEF para dar por finalizada la competición. De hecho, los tres clubes de la Primera Iberdrola entienden que la competición debe finalizar sin descensos de categoría, mientras que tres los cuatro representantes de la competición Reto Iberdrola, según la nota emitida por la RFAF, "consideran acertada la propuesta". "Hay que dar alternativas de al segundo clasificado", advierten en este mismo sentido. Finalmente, con los siete clubes miembros de la Primera Nacional Femenina, unanimidad absoluta con la propuesta de la RFEF.

Fútbol-sala

Sesenta y cuatro clubes, repartidos por distintas divisiones, representan a Andalucía en fútbol sala tanto en la categoría masculina como femenina. Respecto a la Primera División, disparidad de criterios con respecto a la propuesta emitida por la RFEF. Mientras que un club está conforme con la misma, otro propone anular la competición.

Más homogeneidad de respuestas se ve conforme se desciende de categoría. Tanto en Segunda División (tres clubes) como en Segunda B (11), los representantes andaluces están de acuerdo con la postura de la RFEF, aunque desde la división de bronce se apuntan varios detalles. Por ejemplo, dos clubes proponen el ascenso directo del primer clasificado, mientras que un tercero apunta a otro sistema de play off.

También en Tercera División (30 clubes) y División de Honor (10) apoyan, por unanimidad, la propuesta de la RFEF.

En el caso de la Segunda División femenina, con ocho clubes como representantes andaluces, son seis los que apoyan la moción de la Federación nacional, mientras que otros dos proponen un play off con más equipos implicados.