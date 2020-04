El presidente de la Unión Deportiva Los Barrios, Álvaro Moya, valora de manera positiva la propuesta de la Federación Española de Fútbol de que el grueso de los equipos que militan en Segunda B y Tercera –como es el caso de los de la Villa- den por concluida la competición en el momento en el que fue interrumpida como consecuencia de la crisis generada por el Covid-19 (coronavirus), sin que se produzcan descensos. El mandatario gualdiverde no entra a valorar la posibilidad de que algunos conjuntos disputen fase de ascenso, ya que entiende que no le corresponde analizar ese asunto por cuanto la Unión no tiene opciones reales de alcanzar la cuarta plaza del grupo X.

“En la Unión Deportiva Los Barrios vemos positivo que se den por concluidas las competiciones en las categorías nacionales no profesionales [en referencia Segunda B y Tercera] ante la imposibilidad de salvaguardar la salud colectiva como consecuencia de la tragedia que asola al país”, asegura Moya, quien entiende que todo ello “imposibilita que se reinicie la competición a medio plazo e incluso plantea serias dudas de cuándo y cómo se iniciará la próxima temporada”.

“Con esta medida de dar por finalizada la temporada 19/20 también se salvaguarda la economía de los clubes semiprofesionales, ya que es inviable seguir esperando sin una fecha clara en el horizonte”, afirma en referencia a la propuesta de la Española.

“El nuevo formato de play off no lo valoramos porque no nos incumbe”, puntualiza. “Entiendo que es una decisión compleja. No me gustaría verme en el lugar del presidente de la Española, es imposible una medida salomónica porque vivimos una situación excepcional que ha cogido a todos por sorpresa y para la que no estábamos preparados”.

“Desde el club mostramos nuestra satisfacción si se dan por finalizada ya que seguiremos otra campaña más en Tercera división”, finaliza.