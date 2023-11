Ribas: "En las derrotas ante Francia y Países Bajos no caben análisis tácticos ni futbolísticos"

El seleccionador de Gibraltar, Julio Ribas, ha roto su silencio en declaraciones públicas tras los dos descalabros (14-0 contra Francia y 6-0 a manos de Países Bajos) de la pasada semana con los que su equipo finalizó la fase de clasificación para la próxima Eurocopa de Alemania de 2024. El entrenador lo ha hecho en un programa de radio (Carve Deportiva) de su país de origen, Uruguay: "Cuando tienes una gran derrota no te puedes quedar pensando demasiado tiempo. No hay que quedarse detenido, sino que hay que pensar en lo que viene...", ha dicho.

El técnico del combinado de la Roca habló de la derrota ante Francia, la más amplia de los del Peñón desde que compiten a nivel internacional. “En siete minutos nos hicieron cuatro goles. ¿Qué puedo sentir? No había tiempo de llanto ni de consuelo. A los tres días jugábamos contra Países Bajos...Y nos hicieron seis. Fueron menos...".

En la misma línea explicó: "Cuando sufres una gran derrota no te puedes quedar pensando demasiado tiempo o quedarte detenido, hay que pensar en lo que viene. Con respecto a los últimos dos partidos, sobre todo el de Francia, no cabe el más mínimo análisis táctico ni futbolístico".

Preguntado sobre su continuidad Ribas el entrenador reconoció: "La posibilidad de mantenerme en Gibraltar no depende de mi, depende de los directivos. Nunca me metí en ese tipo de resoluciones, uno sabe que en el fútbol por más contrato que haya firmado. Éste se puede cumplir o no".