El 14-0 de Francia a Gibraltar, la goleada más amplia de la historia de la Eurocopa

La derrota cosechada por la selección de Gibraltar en el Allianz Riviera de Niza a manos de Francia (14-0) se ha convertido en la mayor goleada en un partido de clasificación para la fase final de una Eurocopa de toda la historia. Este resultado desbanca el 13-0 que Alemania le endosó a San Marino en 2006 y el 12-1 de España a Malta en 1983.

Gibraltar no sale de la consternación y el sonrojo que le produjo el sábado su derrota 14-0 ante la subcampeona del Mundo. Bien es cierto que dos goles en propia meta (los dos primeros) y la expulsión en el minuto 18 de Ethan Santos, que lesionó a Zaïre-Emery, allanaron el camino. Muchos medios galos coinciden en que esa acción que llevó a la tarjeta roja encendió a los galos, que a pesar de tener la clasificación garantizada antes de saltar al césped, no levantaron el pie ante el equipo del Peñón.

La faena comenzó con el desafortunado gol de Ethan Santos en propia puerta y la completaron un hat trick de Kylian Mbappé, los dobletes de Kingsley Coman y Olivier Giroud, más los festejos de Marcus Thuram, Warren Zaïre-Emery, Jonathan Clauss, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot y Ousmane Dembélé.

La lista de las mayores goleadas en la historia de la clasificación a la Eurocopa:

18 de noviembre 2023 Francia Gibraltar 14-0

6 de septiembre de 2006 Alemania San Marino 13-0

21 de diciembre de 1983 España Malta 12-1

2 de septiembre de 2011 Países Bajos San Marino 11-0

6 de septiembre de 1995 Francia Azerbaiyán 10-0

Varios estadistas coinciden en que en competición (otra cosa son los amistosos) no se producía un marcador de esta envergadura en partidos entre equipos europeos desde el 16-0 que Alemania le endosó a Rusia en los Juegos Olímpicos ¡de 1912!

Julio Ribas, en la diana

La apabullante derrota a manos de Francia han encendido las críticas contra el seleccionador del Peñón, el uruguayo Julio Ribas, que ya estaba en entredicho. Tanto en redes sociales como en los medios de la Roca hay coincidencia: en el último año Gibraltar ha dado un paso atrás y es necesario un cambio de rumbo en la dirección del proyecto. Incluso algunos van más adelante y piden que estos cambios también se extiendan a la misma Federación.

Algunos ex internacionales en redes sociales abogan por esta revolución. Como Kyle Casciaro que dice: “Es el momento del cambio para mejorar” y añade: “Cambiar el estilo de juego no es solo defender”, indicando que habría que dar oportunidades a los jóvenes.

El exdefensa Ashley Perez dice: “La mayoría de los pequeños equipos han ido progresando en todos los sentidos, pero nosotros lastimosamente hemos ido para atrás…”.

Lo más llamativo lo indica este domingo GibSporsNews, que afirma haber recibido un mensaje de un internacional que jugó ayer en Francia denunciando “que desde hace unos meses atrás se está viviendo un clima negativo alrededor del equipo…Muchos jugadores no quieren a Ribas y no se identifican con su estiloe juego. Incluso muchos están siendo usados en una posición que no es la suya en sus clubes…Algunos hasta no se hablan con el entrenador…”.

Ya un internacional actual, Ronan (ausente en esta convocatoria) afirmó el jueves en sus perfiles en redes sociales: “No entiendo mi ausencia de la lista aunque apoyo a mis compañeros para el mejor trabajo posible”.

Gibraltar cerrará la fase previa de la Euro 2024 este martes (20:45) en el Algarve (Portugal), ante Países Bajos, ya clasificado. Los gibraltareños acumulan cero puntos en siete partidos, en los que no han marcado un solo gol y han recibido 35.

La Federación de Fútbol de Gibraltar (GFA por sus siglas en inglés) no se ha pronunciado públicamente, una vez finalice el encuentro del martes está previsto que en el resto de la semana los dirigentes de dicho organismo se reúnan con Ribas para determinar su futuro en la Roca.

Desde su llegada a la selección de Gibraltar en julio 2018, Julio Ribas (que había firmado un triplete al frente del Lincoln Red Imps) ha dirigido 53 partidos (seis victorias, seis empates y 41 derrotas). Sus hombres han marcado 21 goles y han recibido 161. Lo más reseñable fue el 0-1 en Lienchenstein para subir a la Liga C de la UEFA Nations League, puesto que ahora tiene que defender ante Chipre a ida y vuelta.

Dentro de las 41 derrotas que registra el equipo del uruguayo desde su llegada, varias de ellas han sido abultadas. La más dura fue la que le propinó Francia este sábado por las Eliminatorias rumbo a la EURO 2024, que terminó con un estrepitoso marcador de 14 a 0.

Durante su mando la peor caída había sido por 7-0 ante Países Bajos en marzo del 2021, y por 6-0 contra Dinamarca en 2019 y 2020, y ante Eslovenia, Turquía y Países Bajos en 2021.

La mayor derrota de Gibraltar hasta el sábado era un 9-0 a una visita a Bélgica el 31 de agosto de 2017.