Falcón dimite como entrenador del Cabecense

El CD Cabecense, vigésimo clasificado del grupo X de Tercera y, al menos en este arranque liguero, rival de la UD Los Barrios en la pelea por evitar el descenso, se queda sin entrenador. Antonio Jesús Falcón anunció ayer que abandonaba su cargo, después de que el pasado domingo los de Las Cabezas de San Juan cayesen 1-4 a manos del Coria.El entrenador lebrijano, a través de una carta de despedida que hizo pública en Facebook, señaló: “Decido dejar a mi equipo, porque soy de las personas que necesito disfrutar del día a día, y que los que me rodean disfruten igual que yo, en el momento que pierdo la ilusión, dejo de ser yo”.El preparador, ex del Antoniano y del Cádiz DH Juvenil, esgrime razones personales para abandonar un Cabecense, al que que salvó del descenso la pasada temporada. Por ahora, no han trascendido nombres en el Carlos Marchena, debatiendo si optar por una opción experimentada en la categoría o un técnico joven con ganas de irrumpir en Tercera.