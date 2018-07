La España del barreño Nacho Rosa acaba séptima

La selección española de baloncesto sub-20 del barreño Ignacio Rosa se hizo ayer con el séptimo puesto en el Campeonato Europeo de la categoría, que se disputó en Chemnitz, Alemania.

España consiguió doblegar a Italia por 85-69 para alzarse con el séptimo puesto en el Campeonato de Europa sub-20. La selección había caído en la lucha por el quinto puesto anteriormente ante Serbia (70-89).

La trayectoria del combinado nacional en el Europeo fue de menos a más. Los jóvenes talentos nacionales pasaron el corte de la fase de grupos tras derrotar a Francia y caer ante Croacia y Ucrania. El equipo entrenado por Luis Guil dio la sorpresa en octavos de final al desbancar a Lituania, una de la favoritas. No obstante, el barreño Rosa, que no disfrutó de minutos en pista ese día, no pudo rubricar junto a sus compañeros el acceso a semifinales. Israel se encargó de apear de la pelea por las medallas a los españoles (75-98).

Ahora, en la pugna por un puesto de honor, el equipo se hizo con el séptimo mejor puesto del Europeo sub-20. Los jugadores controlaron el partido de principio a fin, logrando situarse con una ventaja de más de 20 puntos a partir del tercer cuarto que hizo imposible cualquier posibilidad de remontada de los italianos. El jugador del Unicaja, Ignacio Rosa se despide del Europeo con una buena actuación.