Escobar: "Estamos en una dinámica muy positiva; creímos en la victoria hasta el final"

El entrenador de la UD Los Barrios, Rafa Escobar, afirmó tras el triunfo en Arcos que "el estado de ánimo del equipo es excepcional". “Estamos en una dinámica muy positiva. Supimos leer el partido y sacamos el máximo provecho a la plantilla”, consideró el cordobés.

Sobre la clave de esta buena racha, Escobar dijo que “varita mágica no hay en el fútbol, lo que sí hay es trabajo. Lo fundamental fue el buen comienzo para cambiarle la mentalidad al equipo, que ellos creyeran que pueden competir ante cualquier rival del grupo X”.

Preguntado por la confianza que le brinda la directiva barreña en contraste con su etapa el pasado curso en Arcos, el gualdiverde declaró: “Aquí me salen bien las cosas, pero el año pasado lo peor fue que no hubo paciencia. Fue una decisión bastante precipitada y a lo mejor el equivocado no era yo”.