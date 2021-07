Danil y Yuri Pogiba, vencedores de la tercera cita de la Sotogrande Golf Challenge

Danil Pogiba y Yuri Pogiba, en scratch, y Salvador García y Rafael Roca, en categoría hándicap, se han alzado vencedores este sábado de la tercera prueba regular del circuito Sotogrande Golf Challenge 2021, que se ha disputado el Old Course de The San Roque Club.

Entre los ochenta y cuatro jugadores que se dieron cita, la pareja formada por Danil Pogiba y Yuri Pogiba sacó su mejor versión de juego. Sus 39 puntos scratch se cimentaron en un magnífico dominio en la lectura de los puts. En segunda posición con 33 puntos finalizaron Graham Bassi y Paul Holliday y Jonathan Ingram y John Groszek, quedándose con la miel en los labios de no conseguir el pase directo a la gran final del Real Club Valderrama en noviembre.

En categoría hándicap, Salvador García y Rafael Roca (48 puntos stableford) fueron los que mejor supieron adaptarse a una modalidad de parejas mejor bola en la que el acierto de la compenetración es fundamental. En segunda posición, con 45 puntos stableford, finalizaron Danil Pogiba y Yuri Pogiba. El premio a la bola más cercana en el hoyo 7 fue a parar a Pablo Rodríguez que logró dejar su bola a poco más de un metro de distancia del hoyo en su golpe en este magnífico par 3 del recorrido Old Course.

El Old Course de The San Roque Club superó las expectativas del casi centenar de participantes que se dieron cita en la tercera prueba del Sotogrande Golf Challenge. Almenara Golf será el próximo 14 de agosto el escenario de la siguiente prueba de este circuito de golf que recorre los campos del municipio de San Roque.