Dani Sordo brilla y amenaza el liderato de Ott Tänak

Dani Sordo (Hyundai) se situó en la segunda posición del Rally de Alemania, novena prueba puntuable del Mundial, tras brillar ayer en una jornada en la que el piloto cántabro se impuso en tres de los ocho tramos cronometrados disputados. Estos triunfos permitieron a Sordo, que arrancó la jornada desde la sexta plaza, avanzar cuatro posiciones para situarse en el segundo puesto a 43,7 segundos del líder, el estonio Ott Tänak (Toyota).

Dani Sordo, que firmó su única victoria en el Mundial precisamente en Alemania, en 2013, brilló de manera especial en los dos pasos sobre el Panzerplatte, el tramo más mítico de la prueba germana.

El piloto español, que ya se impuso en el primer paso sobre el Panzerplatte, no desaprovechó el segundo recorrido sobre esta larga especial de casi 39 kilómetros para dar el salto definitivo en la clasificación con un nuevo triunfo parcial.

Todo lo contrario que el cinco veces campeón del mundo, el francés Sebastién Ogier (Ford), que se dejó cualquier opción de victoria tras perder 1.43 minutos en el Panzerplatte a causa de un pinchazo, que relegó al galo de la segunda a la novena posición.

No obstante, y pese al buen hacer de Sordo, el piloto español no pudo reducir la desventaja con el estonio Ott Tänak, que aunque no se apuntó ningún triunfo parcial, siguió cómodamente instalado al frente de la clasificación.

Tänak, que esta temporada ya se ha impuesto en los rallys de Argentina y Finlandia, cerró la jornada con una ventaja de 43,7 segundos sobre Sordo, segundo, y de 44,5 sobre el finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota), tercero.