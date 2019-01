Chico Díaz fuerza su salida del Ceuta y ficha por el Recreativo

El delantero Chico Díaz, ex de la Balompédica, la Unión Deportiva Los Barrios y el Algeciras CF, deja el Ceuta (grupo X de Tercera) para jugar con el Recreativo de Huelva (grupo IV de Segunda división B), equipo que sigue a los balonos en la clasificación y pugna por un puesto en la zona noble.

En lo que amenazaba con convertirse en un culebrón, Chico Díaz cambió este martes el Ceuta por el Decano. Ambos clubes alcanzaron un acuerdo a última hora de la tarde para el traspaso del máximo goleador caballa, que firmará como nuevo jugador albiazul para apuntalar una demarcación que quedó huérfana con la salida de Lolo Plá al Mestalla. Fue el Ceuta quien dio la noticia.

El equipo norteafricano asumió en un comunicado que no podía retener al futbolista que a sus 32 años se encuentra ante el que puede ser el último tren de su carrera. A última hora de la tarde anunció que “la AD Ceuta FC y el RC Recreativo de Huelva han alcanzado un acuerdo para el traspado del jugador Chico Díaz”. Asumió que “al futbolista le hacía mucha ilusión jugar en el Decano y ha sido petición expresa de Chico negociar su traspaso. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo tanto al jugador como al Recre, y que puedan cumplir sus objetivos”.

El resultado final de la operación llegó tras una jornada de tira y afloja, en el que todas las partes sabían que tendrían que llegar a un entendimiento.

El Ceuta no quería dejar salir a Chico y el Recre por su situación no estaba dispuesto a realizar ningún desembolso directo. Como medida de presión al jugador había faltado a entrenamientos. La entidad caballa anunció que “el jugador Chico Díaz ha sido apartado del equipo y suspendido de empleo y sueldo por indisciplina. El delantero ha faltado a tres entrenamientos de manera injustificada por lo que se le ha abierto un expediente. Actualmente, no hay negociaciones posibles con ningún equipo”. No obstante, Chico mandó un vídeo en el que pidió disculpas a la afición del Ceuta y a lo largo de la tarde los clubes y el jugador lograron un acuerdo del que no trascendió cómo será compensado el Ceuta.

Chico jugó joven en la Balona en la 11-12 en Segunda B, después pasó por Los Barrios y el pasado curso militó en el Algeciras hasta enero.