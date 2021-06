El filial del AD Ceuta FC es el decimoséptimo y último inquilino del grupo X de la Tercera RFEF en el que militará la UD Los Barrios y que, como adelantó este diario el pasado 12 de junio, será uno de los que contará con un número impar de participantes.

El Ceuta B asciende tras solventar su eliminatoria con el Betis de Hadú de la Preferente norteafricana y, a la espera de que lo haga oficial la Federación Andaluza, se une a los equipos de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba.

Junto a los caballas, los otros conjuntos con plaza son: Unión Deportiva Los Barrios, Xerez CD, CD Rota, Conil CF (Cádiz); Ciudad de Lucena, Córdoba B, Pozoblanco, Salerm Puente Genil (Córdoba), Recreativo de Huelva y AD Cartaya (Huelva); Gerena, Sevilla C, Antoniano, Utrera, Tomares y Cabecense (Sevilla).

En total 17 equipos que buscarán quedar campeón de grupo para conseguir la única plaza directa de ascenso a la Segunda RFEF. En este Grupo se vivirán 34 jornadas con un equipo descansando cada una de ellas. Los clasificados entre el segundo y quinto clasificado participarán en un primer play off, a disputar a partido único en el campo del mejor clasificado. El vencedor de estas primeras eliminatoria engrosaría un segundo play off ya a nivel nacional que se disputará en sede neutral y también por medio de eliminatorias a partido único.

En el lado contrario, está previsto que desciendan a División de Honor los tres últimos clasificados, aunque todo esto debe ser ratificado una vez se celebre la Asamblea de la Federación Andaluza de Fútbol.

Edu Villegas, director deportivo ceutí

Paradójicamente este ascenso va a propiciar que vuelvan a cruzarse los caminos de la Unión Deportiva Los Barrios y de uno de sus exjugadores más emblemáticos, el exportero Edu Villegas, que ha abandonado la estructura del Xerez DFC y se ha convertido en el nuevo director deportivo de la AD Ceuta FC, cuyo primer equipo militará en la Segunda RFEF, pero cuyo filial, como queda dicho, será rival de los de la Villa.

De hecho, el Ceuta presentó el sábado al jerezano Edu Villegas. Luhay Hamido, presidente del club caballa, fue el encargado de darle la bienvenida. Los dos consideran al proyecto del equipo en su estreno en Segunda RFEF "muy ilusionante".

Villegas aseguró en rueda de prensa que "es un privilegio y un honor llegar a este club".

"He seguido al Ceuta y no lo digo ahora porque estoy aquí. He admirado su gestión. Me dejaré la vida por él y haré lo posible y lo imposible para que todo salga lo mejor posible", apostilló.