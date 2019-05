Bonaque dice adiós a la UD Los Barrios

Manolo Bonaque se ha despedido de la Unión Deportiva Los Barrios. El defensa onubense compartió en sus redes sociales una emotiva carta de adiós con el club de la Villa y el Comando Chicharrón para agradecer el cariño recibido en su etapa como gualdiverde.

"Me despido de uno de los sitios donde más feliz he sido", comienza Bonaque. "Todo eso ha sido gracias a ustedes (cuerpo técnico, afición, Comando Chicharrón, pueblo...), porque desde que llegué me tratasteis como si ya nos conociéramos de toda la vida e incluso me ayudasteis personalmente en mi día a día", prosigue el central

"Pero sobre todo ustedes os merecéis más que nadie que os dé las gracias en mayúsculas, mis cochinos, mi equipo, mi familia. Habéis conseguido que me lleve una verdadera familia de ese pequeño pero gran vestuario. No dudéis que volvería a dejarme cada gota de sudor y sangre por ustedes uno a uno. Y por esta camiseta. La felicidad no lo marca la categoría, la felicidad la marca la familia que llegas a hacer. Gracias UD Los Barrios", concluye el de Huelva.

Bonaque llegó a la Unión con la temporada en marcha y se convirtió en un refuerzo de lujo para el plantel dirigido entonces por Rafa Escobar. Después fue pieza clave también con Carlos Ríos. El ex del Recre disputó 32 partidos (todos como titular) y marcó un gol con la camiseta gualdiverde.