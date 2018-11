La Balona se pone el fútbol por montera

Carrasco, fuera del once para protegerle de una sanción

El entrenador de la Real Balompédica, Jordi Roger, sorprendió ayer al no incluir a Carrasco en el once inicial. Se trataba, como el técnico explicó después en rueda de prensa, de una medida preventiva. El malagueño acumula cuatro tarjetas y ante la certeza de que Kibamba no jugará en San Fernando, porque estará con la selección del Congo, no quería correr el riesgo de perder otro central.