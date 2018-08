La Balompédica gana en descaro

La última incorporación de la Real Balompédica Linense, el banda granadino David Moreno Maldonado arribó con sus atributos futbolísticos el pasado miércoles a La Línea.

El futbolista despuntó en sus primeros minutos como miembro de la primera plantilla de la Balona de Roger. El atacante de la Real Balompédica no escatimó en atrevimiento y desborde por donde se desenvolvió sobre el césped.

El nuevo jugador de la disciplina albinegra que dirige el barcelonés Jordi Roger, ya se ha estrenado en competición este verano con los linenses. El técnico balono alineó al desbordante extremo, que llegó procedente del filial del Córdoba la pasada semana, en los dos partidos del XXXI Trofeo Ciudad de La Línea ante Mallorca y Cádiz. Lo cierto es que David Moreno se erigió como una de las notas más positivas en el cómputo general del torneo para los blanquinegros. El granadino demostró que tiene buenas condiciones y está llamado a ser protagonista en su año de cesión en la Balompédica.

"El míster me llamó personalmente y me explicó la idea de que quería hacer un equipo competitivo para pelear por los puestos de arriba", explicó David en sus primeros días como parte de la disciplina linense.

Él mismo, que estuvo ejercitándose con la primera plantilla cordobesista antes de recalar en la Balompédica, aclaró que la oferta albinegra era de las más suculentas que le llegaron: "Tuve varias ofertas de otros clubes de la categoría, pero me decanté por la Balona porque me convenció su proyecto".

Su misión en La Línea es "hacer un buen año. Mejor si puedo marcar los máximos goles aquí y ayudar al equipo. Si lo hago bien, repercutirá positivamente para el club".

Para quien no haya tenido la ocasión de verle en faena todavía, él se define como "un jugador rápido de banda, me gusta el desborde y encarar al rival".

David admitió que no conocía demasiado a dónde venía, pero se tomó la libertad de documentarse: "No he tenido la ocasión de conocer en profundidad a la Balona. Sí es cierto que me he informado para saber a dónde venía. La verdad es que me han hablado muy bien de este club, tiene una gran afición que apoya tanto como exige".

Una Balona en la que le han recibido con los brazos abiertos: "En los pocos días que llevo en el vestuario me han acogido con los brazos abiertos. Hay un buen ambiente", abundó.

Sobre el estreno en competición oficial de los balonos en poco más de dos semanas, transmitió confianza al conocer al rival: "El UCAM es un equipo muy bueno, ya me enfrenté a ellos el año pasado con el Córdoba B".