El BM Ciudad de Algeciras se reta a sí mismo en Maracena

El BM Ciudad de Algeciras visita este sábado (18:00) al BM Maracena en la 19ª jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional. Después de dos derrotas consecutivas, el equipo de Chano intentará levantarse y sorprender a uno de los favoritos para el ascenso, un cuadro granadino que marcha tercero.

El conjunto algecireño pasa página a su revés in extremis ante el Bolaños, su particular bestia negra. Sebastián García Chano, el entrenador, lamenta la oportunidad perdida para haber sumado al menos un punto. "Se nos quedó cara de tonto. Luchamos, remontamos, tuvimos balón para ponernos por delante y en el último tiro tuvimos mala suerte", explicó el técnico, que entiende que "no estamos tomando buenas decisiones en los últimos minutos".

El Ciudad de Algeciras ha caído posiciones hasta la décima plaza del grupo, se aleja de la zona noble y mantiene un importante colchón sobre el descenso. Está en tierra de nadie. "Es uno de los problemas de estas ligas con tantos equipos", admite Chano. "No tenemos opciones de meternos arriba y no sufriremos por el descenso, ahora tenemos varios partidos con los que se juegan la vida y será muy complicado porque cuando no te juegas nada no tienes la misma intensidad", concede.

"Vamos a ir a competir siempre, eso que no quepa duda", aclara Chano, pendiente de reunir a toda su tropa su los turnos laborales lo permiten.

Los de Algeciras se citan en Maracena con el tercer clasificado, al acecho del segundo puesto del Málaga. "Para mí es el mejor equipo del grupo. Fue el único que nos ganó aquí con más claridad. Maracena no tiene los jugadores de Málaga y Córdoba, pero es un equipazo, aunque eso no quita que podamos dar la sorpresa", sentencia Chano.

PRIMERA NACIONAL. GRUPO F

19ª jornada. Se juegan el sábado: Lanzarote-Córdoba (13:00). Maracena-Algeciras (18:00). Villafranca-Montequinto (19:00). Ciudad Real-Ingenio (20:00). Almería-Triana (20:00).

Se juegan el domingo: Tenerife-Benalmádena. Bolaños-Melilla (12:30).