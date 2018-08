Los retos que enfila Arturo VidalUn efímero debut en los 100 metrosSalto de altura en la sincronizada

Dejar atrás definitivamente su fama de chico malo; demostrar que, pese a haber superado la treintena, le queda energía para rato; encajar en los esquemas de Ernesto Valverde...; son muchos los retos que enfila Arturo Vidal, "muy feliz" por poderse vestir de azulgrana.

Visto y no visto. Así fue el estreno de Aitor Same Ekobo en los Europeos de Berlín. El reciente campeón de España en los 100 metros no pudo pasar de la cuarta plaza en su serie clasificatoria, la segunda. Y eso que poseía la segunda mejor marca de todos los participantes.

A las figuras casi imposibles y la asombrosa compenetración, las nadadoras de sincronizada añaden saltos en los que son capaces de elevarse un par de metros. Así lo hizo una de las integrantes del equipo ucraniano, que se llevó la plata europea en la final del ejercicio técnico.