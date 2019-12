Llegó el día. El Algeciras CF y la Real Balompédica Linense se reencuentran este domingo (17:00, en directo por Footters) en el Nuevo Mirador para agrandar la historia del Clásico del Campo de Gibraltar. El derbi de la eterna rivalidad se presenta en la decimosexta jornada del grupo IV de la Segunda B con los albirrojos más necesitados que los albinegros (ocho puntos de diferencia) pero con una sed compartida por una victoria que, todos coinciden, supone algo más que tres puntos.

El Clásico de la concordia toma cuerpo tras una semana ejemplar entre ambas aficiones, directivas, entrenadores y futbolistas. Algeciras y Balona se vuelven a citar con puntos de por medio tres temporadas después y lo hacen desde el máximo respeto, desde una rivalidad sana en la que los dos contendientes han hecho lo imposible para que se traslade este domingo dentro y fuera del terreno de juego. La cita, no hay que olvidarlo, fue declarada de alto riesgo por Antiviolencia por lo que habrá medidas especiales de seguridad alrededor de La Menacha.

Los anfitriones, con la única ausencia de Jardel

El Algeciras recibe el Clásico en plena transición institucional tras la dimisión el pasado lunes de la directiva encabezada por Ricardo Alfonso Álvarez. Jesús Casas presidirá el palco como cabeza visible de la gestora mientras entre los socios comienzan a fraguar, al menos, un par de candidaturas que a partir del martes podrían coger forma. En lo deportivo, los albirrojos vienen de caer en Sanlúcar, donde se cortó la alegría por el triunfo anterior en casa ante el Don Benito. Los de Fajardo están en puestos de descenso porque en las últimas diez jornadas solo han conseguido una victoria.

El equipo del Nuevo Mirador comparece con la única baja confirmada del delantero Jardel, que solo pudo completar una sesión de trabajo en toda la semana tras recuperarse de una sobrecarga que le ha tenido fuera los dos partidos anteriores. Emilio Fajardo ha citado a toda su plantilla en el estadio este domingo para confeccionar la lista y un once que no debería variar mucho al repetido ante el Don Benito y en Sanlúcar salvo que el míster trate de sorprender con algún as bajo la manga. El plantel fue alentado en el entrenamiento del sábado por un grupo de aficionados.

Los algeciristas afrontan "responsabilizados" y "disfrutando del día a día una semana especial" un duelo que para ellos se antoja de extrema necesidad. Los de Fajardo ocupan el cuarto puesto por la cola aunque están a tiro de piedra de la zona marcada para el objetivo: a un punto de la promoción y a solo dos de la salvación. La mitad baja de la clasificación se encuentra en un puño cuando apenas restan cuatro encuentros para que finalice la primera vuelta.

Los linenses, con seis bajas

La Balompédica, por su parte, desembarca en el Nuevo Mirador después de un empate que a pesar de haberse escenificado en su estadio, revalorizó a los de Jordi Roger, por la forma en que se produjo, de cara al Clásico. Los albinegros se las han ingeniado para ir sorteando la plaga de bajas que les persigue casi desde que se inició el mes de agosto y afrontan la visita al coliseo algecirista con solo dos derrotas como visitantes desde que comenzó el curso y con un solo revés en las últimas nueve jornadas.

El entrenador balono sigue inmerso en el Tetris en el que se convierte cada una de sus listas de convocados y, por añadidura, sus alineaciones. A este compromiso, que la mayoría de los que forman su entorno consideran uno de los dos más importantes del año, llega con cinco ausencias entre los miembros de pleno derecho de la primera plantilla: Koroma, Luis Alcalde, Igor Martínez y Javi Forján por lesión y Carrasco, por sanción.

A esos nombres no es ni mucho menos gratuito unir el del barreño Jesús Fosela, un canterano que se entrena con el primer equipo, que optaba a tener plaza en la convocatoria pero que sigue a vueltas con los problemas físicos que ya le impidieron ser de la partida hace una semana. Vaya, que en realidad son seis los que están en el dique seco. Poca broma.

Por consiguiente el preparador cuenta con 16 futbolistas de la primera plantilla, aunque viajarán todos por aquello de hacer piña. No es baladí el dato de que los dos integrantes del equipo B que encuentran plaza en el banquillo sean naturales de La Línea: José María Marín [Mai] y Nacho Holgado.

En lo que se refiere a la alineación, se palpa a través del trabajo diario que Jordi Roger esconde algo en su chistera, pero ha hecho lo imposible para que esa variante no pueda ser detectada.

Una opción es que alinee a tres centrales (Álvaro Vega, Fabrizio Danese y Sergio Rodríguez), otra que mantenga el perfil que utilizó el pasado domingo tras la expulsión de Carrasco (con Tito Malagón en una banda y en este caso, dos nueves), otra que forme un doble pivote con dos mediocentros defensivo (Bandaogo y Albisua) con Manu Molina por delante y una última, alguna que tenga en su cabeza y que solo él conozca.

Los seguidores que aún no dispongan de entrada podrán retirarla este domingo a partir de las 14:30 en el Nuevo Mirador. Los anfitriones van a habilitar cinco taquillas. Los precios: 20 euros en la Tribuna, 15 euros en la Preferencia y 10 euros en los Fondos. En el Norte estarán ubicados la mayor parte de los aficionados del equipo de La Línea.