Jesús Fosela Sierra, un barreño de 21 años, encarna la única buena noticia de la Real Balompédica Linense en los últimos días. El atacante disfrutó de sus diez primeros minutos como jugador de la Segunda división B en el encuentro que los albinegros disputaron en Yecla, en el que la derrota no logró empañar su satisfacción. “Es algo que siempre estás esperando que suceda y más cuando te ves ahí, en las convocatoria, fue una alegría muy grande”, confiesa.

Fosela se forjó en la cantera de la Unión Deportiva Los Barrios, ascendió a Primera Andaluza con la UD Tarifa que dirigía el actual entrenador de la Balona B, Pedro García, y desembarcó en el CD San Roque, del que salió catapultado al equipo de La Línea, en buena medida gracias a la insistencia del entonces técnico rojillo Mariano Marco.

El pasado verano se incorporó a la Balompédica, como jugador del filial, pero entrenándose con el primer equipo y disputando partidos de pretemporada. En la caseta forma su pequeña familia junto a Mai, Nacho Holgado y al meta Manu Jiménez [“los niños" como él mismo lo define], aunque no deja pasar la oportunidad de deslizar el cuidado que reciben de los veteranos. “Nos tratan como a uno más”, recalca.

La amplia racha de lesiones que persigue al equipo de La Línea ha propiciado que en las últimas jornadas los canteranos hayan encontrado plaza en la convocatoria. En la cuarta, el pasado domingo, le llegaron sus primeros minutos a Fosela, que entró en el minuto 83’ para relevar al algecireño Tomás Sánchez.

“No supe que iba a suceder hasta que me dijeron que saliese a calentar y pensé allá vamos”, recuerda el futbolista de la Villa. “El míster me dijo que disfrutase, que esa oportunidad me la había ganado yo y que actuase sin miedo”.

“Lo que pasa es que en diez minutos apenas se puede demostrar nada”, defiende Fosela. “Apenas me dio tiempo a recuperar un balón, perder otro y hacer una falta”.

Al término del encuentro los compañeros le felicitaron por el debut “pero es que la situación no era la mejor, después de dos derrotas”, aclara. “La gente estaba mal no para pensar si yo había debutado”.

“Yo también estaba fastidiado porque habíamos puesto mucha ilusión en la Copa y una derrota tres-cero nunca es agradable, pero claro en lo personal sí que estaba satisfecho, muy contento, y venía comentándolo por el camino con mis padres y con mis amigos por mensajes”, abunda.

"Confío en mí y me veo capacitado para competir cuando estemos todos"

Superado el trámite del debut, Fosela ya piensa en el futuro y en lo que sucederá una vez la plantilla empiece a recuperar efectivos. “Yo creo que estoy en una buena dinámica, que estoy trabajando mucho en los entrenamientos y que cada vez tengo más confianza".

"Soy consciente de que hay una plantilla muy competitiva y está claro que las decisiones las toma el entrenador, pero yo confío en mis posibilidades y me veo capacitado para competir con el resto de mis compañeros”, añade.

“A mí siempre me hizo mucha ilusión jugar en la Balona, siempre pensaba si hago un buen año en Los Barrios o en San Roque… y ahora que lo he conseguido no me voy a rendir”, finaliza.