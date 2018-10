Pedro Sánchez habla con Theresa May de "impulsar la negociación" sobre Gibraltar

"Confiamos en avanzar en un acuerdo común e impulsar la negociación en torno al #Brexit y Gibraltar en un clima constructivo, que fortalezca a Europa. Así lo he hablado con la PM @theresa_may a la llegada del #EUCO". El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha desvelado con este texto en su perfil de Twitter la conversación que ha mantenido esta mañana con la primera ministra británica, Theresa May, a su llegada al Consejo Europeo que se celebra en Bruselas.

Pedro Sánchez denota así su interés por aprovechar la cita para resolver los últimos flecos del protocolo específico para la retirada de Gibraltar de la Unión Europea, que ambas partes han elaborado a través de cinco memorandos de los que cuatro están prácticamente cerrados.

El tuit de Pedro Sánchez está acompañado de una fotografía de ambos en el momento en el que estaban dialogando sobre el futuro acuerdo por el Peñón, que se engloba dentro del gran pacto sobre el Brexit que los miembros del Consejo Europeo pretenden desatascar hoy en Bruselas después de que ayer constataran que no ha habido avances decisivos.

Antes de ese diálogo, May, a su llegada a la sede del Consejo, admitió que la Unión Europea y el Reino Unido estudian extender el periodo de transición del Brexit durante "unos meses" para garantizar que no habrá una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. De momento, la primera ministra no se ha pronunciado sobre la conversación con Pedro Sánchez acerca de Gibraltar.

El pasado lunes, el Gobierno de Gibraltar afirmó que dentro del acuerdo habrá "un conjunto de medidas prácticas en acuerdos separados con España que cubren la cooperación fiscal, la cooperación policial y aduanera, el medio ambiente, los derechos de los ciudadanos y el tabaco". No se contempla, de momento, el uso conjunto del aeropuerto.