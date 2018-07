Media vida con los migrantes

El fotoperiodista sanroqueño Fernando García Arévalo tuvo que esperar más de un mes y medio frente a las costas de Tarifa para captar por primera vez la llegada de una patera a las costas españolas. Y lo consiguió finalmente en septiembre de 1992, con unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que hoy se consideran las primeras fotografías de migrantes cruzando el Mediterráneo. Había precedentes de migrantes ya en las playas de Tarifa -algunos de ellos muertos- tomadas por Ildefonso Sena y publicadas por Europa Sur, pero hasta ese momento no se había logrado inmortalizar el momento en el que una treintena de magrebíes se lanzaba al mar para tratar de ganar a nado el sueño europeo.

La fotografía forma parte de la selección de 25 tomas que García Arévalo va a exponer en San Roque a partir del jueves 5 de julio bajo el título En lo más ancho del Estrecho. En ella recogerá década y media de trabajo sobre migraciones irregulares a lo largo de todo el mundo que abarca de 1992 a 2017. Para Arévalo, de 51 años, supone literalmente media vida.

Durante todos estos años, por el objetivo de Arévalo han pasado imágenes de gran crudeza. Para ello se pateó los lugares de origen, de paso y de llegada. "He entrevistado a migrantes de todo tipo, a sus familias y a los mafiosos que controlan las fronteras y los flujos humanos irregulares. He indagado sobre las condiciones de vida y de trabajo de los migrantes en suelo europeo, he visto entierros, saltos de vallas o la vida inhumana en bosques donde los migrantes pasan meses escondidos. Mi lista de experiencias sobre el tema puede ser eterna", detalla.

Pero la de 1992 es especial, por suponer el arranque de un fenómeno que hoy es plena actualidad. "Intuí que tras esa travesía, tras ser testigo de cómo aquel grupo de personas se jugaba la vida en una patera, algo importante venía para quedarse y que cambiaría la percepción que hasta entonces se tenía de las migraciones humanas. El tiempo, por desgracia, me ha dado la razón", apunta mientras retoca la sala en la que serán mostradas las fotografías junto a otros tantos textos personales.

García Arévalo reconoce que las 25 tomas son una parte "ínfima" de su trabajo, en parte publicado en su día en Europa Sur. "Apuesto por imágenes simbólicas e icónicas, que invitan al receptor a una nueva percepción y reflexión más necesaria que nunca. Algo que se motiva en gran medida por el maremágnum de imágenes e información de todo tipo que a diario nos meten en vena y que nos está volviendo insensibles por sobredosis", resalta el fotógrafo.

El autor hizo hace diez años otra muestra sobre migraciones que se colgó en las playas de Cádiz y también ha participado en exposiciones colectivas sobre esta temática. En San Roque, tuvo el encargo de elaborar una muestra de 50 retratos de vecinos de la localidad con motivo del 300 aniversario de la localidad (2006)

La muestra, que se inaugurará a las 21:00 del jueves en el Palacio de los Gobernadores, cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de San Roque. Tras su paso por la localidad, será instalada en otros municipios de la provincia.