La Fiscalía defiende la labor del coronel Jesús Núñez: “Es inmejorable”

Más información Un diputado de Unidos Podemos por Cádiz se venga de su antiguo superior en la Guardia Civil

Las críticas vertidas por un diputado de Podemos y ex guardia civil, Juan Antonio Delgado, contra el coronel de la Comandancia de Algeciras, Jesús Núñez, no han dejado indiferente a los fiscales algecireños. El fiscal jefe, Juan Cisneros, ha salido al paso del juicio negativo expresado por el podemita asegurando que la valoración de los fiscales a los que representa sobre el trabajo del coronel es “inmejorable”.

Delgado aprovechó una comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para saldar cuentas con quien fuera su antiguo superior en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, el coronel Núñez. “Me ha llegado una queja por muchos sitios por la labor que viene realizando el coronel de la Comandancia de Algeciras. Parece que esa Comandancia se le queda un poquito grande, se dedica más a otros menesteres, a escribir libros… Lo mismo que le digo eso, le digo que me han hablado muy bien de los dos jefes de la Policía Nacional”, aseguró en la comisión el diputado, dirigiéndose a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella. Delgado asegura que se estaba limitando a transmitir unas quejas expresadas por agentes y sindicatos.

“No puedo saber si le ha llegado alguna queja o no ni su procedencia”, señala el fiscal jefe. “Lo que sí puedo decir es que en los 20 años que llevo en la Fiscalía han pasado por aquí una gran cantidad de mandos y el grado de eficacia y de intensidad en el trabajo del coronel es difícil de encontrar”. Juan Cisneros asegura que los fiscales del área de Algeciras “trabajamos con él perfectamente, tenemos acceso al coronel las 24 horas del día. Desde que llegó han mejorado las peticiones a los juzgados. Eso no quiere decir que siempre de estemos de acuerdo, pero siempre está encima de todos los asuntos”.

Por ello, Cisneros asegura que los fiscales se han sorprendido al escuchar las críticas del diputado de Podemos, ya que “todos los que tenemos un puesto medianamente público estamos sometidos a la crítica, pero es muy difícil defenderse cuando es tan genérica”.

“Por el trato que tenemos con él probablemente seamos el órgano judicial más directamente relacionado con su trabajo. Y no sé si ha escrito libros o no, pero me da igual. En lo que a nosotros respecta la valoración de la actuación de la Policía Judicial sería de un 9,5 por no decir un 10”, destaca. “En general el grado de eficacia no puede ser mejor; igual ocurre con los mandos de la Policía Nacional. Ojalá nos duren aquí muchísimo tiempo”, finaliza el fiscal jefe.